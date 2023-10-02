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Haberler Fotohaber KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023 EKİM | TÜİK Eylül enflasyon oranı ile konut ve işyeri kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde 25 uygulaması uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı?
Giriş Tarihi: 02.10.2023 21:59 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 09:14

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023 EKİM | TÜİK Eylül enflasyon oranı ile konut ve işyeri kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde 25 uygulaması uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı?

Konut ve işyeri kira artış oranı hesaplama Ekim 2023 için sorgulanıyor. Eylül ayı enflasyon oranı 3 Ekim Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. TEFE-TÜFE verileri ve enflasyon rakamları ile ortaya çıkan kira zammı yüzde 25 sınırlaması ile devam ediyor mu merak ediliyor. ''Ekim kira artışı açıklandı mı, ne kadar oldu'' en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği konuda açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Peki, Ekim ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, nasıl hesaplanır? İşte, detaylar…

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023 EKİM | TÜİK Eylül enflasyon oranı ile konut ve işyeri kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde 25 uygulaması uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı?

Kira artış oranı hesaplama formülü gündemde. TEFE - TÜFE rakamları kira zammı üzerinde etkili oluyor ancak yüzde 25'lik zam sınırlaması ardından bir süredir devam eden aynı oran uygulaması devam ediyor mu araştırılıyor. Eylül enflasyon oranı ile yeniden takip edilmeye başladı. Ev sahibi ve kiracılar ''2023 Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu'' sorularına yanıt arıyor. Peki, kira artışı belli oldu mu, yüzde kaç? İşte, detaylar...

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023 EKİM | TÜİK Eylül enflasyon oranı ile konut ve işyeri kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde 25 uygulaması uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı?

KASIM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 5. enflasyon verisi için tarih belli oldu. 4 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak kasım ayı enflasyonu ile tablolar şekil alacak.

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KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023 EKİM | TÜİK Eylül enflasyon oranı ile konut ve işyeri kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde 25 uygulaması uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı?

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK, Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık yüzde 9,09 , yıllık yüzde 58,94 oranında arttığını açıkladı.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023 EKİM | TÜİK Eylül enflasyon oranı ile konut ve işyeri kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde 25 uygulaması uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı?

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Kira artış sınırlaması hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, uygulamanın devam edeceğini aktardı:

"Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir."

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023 EKİM | TÜİK Eylül enflasyon oranı ile konut ve işyeri kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde 25 uygulaması uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı?

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI UZATILDI!

Buna göre, kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması sadece konut üzerinde etkili oluyor. İşyeri bu kapsamda değil.

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