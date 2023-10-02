Giriş Tarihi: 02.10.2023 21:59 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 09:14

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2023 EKİM | TÜİK Eylül enflasyon oranı ile konut ve işyeri kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde 25 uygulaması uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı?

Konut ve işyeri kira artış oranı hesaplama Ekim 2023 için sorgulanıyor. Eylül ayı enflasyon oranı 3 Ekim Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. TEFE-TÜFE verileri ve enflasyon rakamları ile ortaya çıkan kira zammı yüzde 25 sınırlaması ile devam ediyor mu merak ediliyor. ''Ekim kira artışı açıklandı mı, ne kadar oldu'' en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği konuda açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Peki, Ekim ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç, nasıl hesaplanır? İşte, detaylar…