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Haberler Fotohaber 2024 FED FAİZ KARARI || ABD Merkez Bankası FED Ocak faiz kararı ne olur, ne zaman, saat kaçta açıklayacaklar?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 16:37

2024 FED FAİZ KARARI || ABD Merkez Bankası FED Ocak faiz kararı ne olur, ne zaman, saat kaçta açıklayacaklar?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası FED yeni yılın ilk faiz kararını ocak ayı içerisinde açıklayacak. Piyasalarda FED'in ocak ayı faizi için bekleyiş başladı. FED aralık ayında politika faizini değiştirmemiş, 22 yılın en yüksek seviyesinde yüzde 5,25- 5-50 aralığında tutmuştu. ABD Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantıları gerçekleştiriliyor. Ocak FED faiz kararı piyasaların ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 2024 yılının ilk Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2024 FED FAİZ KARARI || ABD Merkez Bankası FED Ocak faiz kararı ne olur, ne zaman, saat kaçta açıklayacaklar?

ABD Merkez Bankası FED'in 2024 Ocak ayı faiz kararı için araştırmalar başladı. FED faizleri, Amerikan dolarına erişimin maliyetini belirleyen en önemli faktör olduğu için tüm yatırımcılar tarafından yakın merceğe alındı. Peki 2024 için FED faiz kararı ne olacak? İşte tüm ayrıntılar

2024 FED FAİZ KARARI || ABD Merkez Bankası FED Ocak faiz kararı ne olur, ne zaman, saat kaçta açıklayacaklar?

FED OCAK 2024 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED Ocak 2024 faiz kararı için bekleyiş sürüyor. FED'in ocak ayı faiz kararı toplantı takvimi belirlendi. Takvime göre FED faiz kararı toplantısı 31 Ocak 2024 tarihinde yapılacak ve aynı gün akşam saat 22.00'da faiz kararı açıklanacak.

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2024 FED FAİZ KARARI || ABD Merkez Bankası FED Ocak faiz kararı ne olur, ne zaman, saat kaçta açıklayacaklar?

2024 FED FAİZ KARARI TOPLANTISI TARİHLERİ

2024 yılında 8 FED toplantısı düzenlenecek. İlk toplantı ocak ayında olacak. Diğer toplantı tarihleri şöyle:

19-20 Mart,

30 Nisan-1 Mayıs,

11-12 Haziran,

30-31 Temmuz,

17-18 Eylül,

6-7 Kasım

17-18 Aralık.

2024 FED FAİZ KARARI || ABD Merkez Bankası FED Ocak faiz kararı ne olur, ne zaman, saat kaçta açıklayacaklar?

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

FED, en son 13 Aralık 2023 tarihli toplantısında, faizi son 22 yılın en yüksek seviyesinde yüzde 5,50'da sabit tuttu. Bu politikayla enflasyonun beklenenden daha hızlı iyileşme sağladığını işaret etti. Gelecek yıl için yılın ilk çeyreğinden sonra faizde indirimlere gidileceği ön görülüyor. FED yetkilileri 2025 ve 2026'da da faiz indirimi ön görüyor.

2024 FED FAİZ KARARI || ABD Merkez Bankası FED Ocak faiz kararı ne olur, ne zaman, saat kaçta açıklayacaklar?

FED FAİZ ORANI NEDİR?

ABD Merkez Bankası olarak da bilinen FED, Federal Reserve System'in kısaltmas ve ABD ekonomisinin istikrarını sağlamak için para politikalarını belirleyen kurumdur. Para politikalarını belirlerken FED'in en önemli araçlarından biri olan Fed Faiz kararı oranı ise, bankaların birbirlerine borç verirken uyguladıkları gecelik faiz oranıdır. Bu oranı belirlemek için Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) adlı organ, yıl içinde sekiz kez toplanarak ekonomik verileri değerlendirir.

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