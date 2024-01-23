Giriş Tarihi: 23.01.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
16:37
2024 FED FAİZ KARARI || ABD Merkez Bankası FED Ocak faiz kararı ne olur, ne zaman, saat kaçta açıklayacaklar?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası FED yeni yılın ilk faiz kararını ocak ayı içerisinde açıklayacak. Piyasalarda FED'in ocak ayı faizi için bekleyiş başladı. FED aralık ayında politika faizini değiştirmemiş, 22 yılın en yüksek seviyesinde yüzde 5,25- 5-50 aralığında tutmuştu. ABD Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantıları gerçekleştiriliyor. Ocak FED faiz kararı piyasaların ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 2024 yılının ilk Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?