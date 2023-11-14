Giriş Tarihi: 14.11.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 10:01

23 ayın en yükseği! Bakan Bolat'tan kararlılık vurgusu!

Cari işlemler hesabı eylülde 1,9 milyar dolar fazla vererek, aylık cari fazla son 23 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı ise 56,6 milyar dolardan 51,7 milyar dolara geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler hesabındaki iyileşmenin kalıcı olması için kararlılık vurgusu yaparken, "Ticaret Bakanlığı olarak 'katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ve yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla ve adil bölüşüm' önceliklerimiz ile Türkiye ekonomisindeki büyüme ortamını güçlendirip, makroekonomik istikrarı kuvvetlendirici yapısal dönüşümü gerçekleştirme çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir" dedi.