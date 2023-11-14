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Haberler Fotohaber 23 ayın en yükseği! Bakan Bolat'tan kararlılık vurgusu!
Giriş Tarihi: 14.11.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 10:01

23 ayın en yükseği! Bakan Bolat'tan kararlılık vurgusu!

Cari işlemler hesabı eylülde 1,9 milyar dolar fazla vererek, aylık cari fazla son 23 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı ise 56,6 milyar dolardan 51,7 milyar dolara geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler hesabındaki iyileşmenin kalıcı olması için kararlılık vurgusu yaparken, "Ticaret Bakanlığı olarak 'katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ve yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla ve adil bölüşüm' önceliklerimiz ile Türkiye ekonomisindeki büyüme ortamını güçlendirip, makroekonomik istikrarı kuvvetlendirici yapısal dönüşümü gerçekleştirme çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir" dedi.

23 ayın en yükseği! Bakan Bolat’tan kararlılık vurgusu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2023'te cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi verilerini değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mal ve hizmetler ihracatımızı artırmaya yönelik desteklerimiz ve yerli-milli üretime sahip çıkmaya dönük uyguladığımız ithalat politikalarıyla cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

23 ayın en yükseği! Bakan Bolat’tan kararlılık vurgusu!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatı artırmaya yönelik destekler ve uyguladıkları ithalat politikalarıyla cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini bildirdi.

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23 ayın en yükseği! Bakan Bolat’tan kararlılık vurgusu!

BAKAN BOLAT'TAN CARİ DENGE DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, Merkez Bankası tarafından dün açıklanan ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cari işlemler hesabındaki olumlu seyre işaret eden Bolat, "Mal ve hizmetler ihracatımızı artırmaya yönelik desteklerimiz ve yerli-milli üretime sahip çıkmaya dönük uyguladığımız ithalat politikaları ile cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Cari işlemler hesabı eylülde 1,9 milyar dolar fazla vererek, aylık cari fazla son 23 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir. 12 aylık cari işlemler açığı ise 56,6 milyar dolardan 51,7 milyar dolara gerilemiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

23 ayın en yükseği! Bakan Bolat’tan kararlılık vurgusu!

BAKAN BOLAT'TAN KARARLILIK VURGUSU

Hizmetler ihracatının eylül itibarıyla son 12 ay toplamı olarak 98,3 milyar dolara, turizm gelirinin de son 12 ayda yıllık bazda 46,9 milyar dolara yükselerek rekorlarını yenilediğini anımsatan Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak 'katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ve yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla ve adil bölüşüm' önceliklerimiz ile Türkiye ekonomisindeki büyüme ortamını güçlendirip, makroekonomik istikrarı kuvvetlendirici yapısal dönüşümü gerçekleştirme çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir."

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