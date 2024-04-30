3 Avrupa ülkesinden vize açıklaması: Türk vatandaşları için...

'VİZE BAŞVURULARININ KAPATILMASININ SÖZ KONUSU DEĞİL'
İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinden kaynaklarda da mayıs ayında diplomatik temsilciliklerinin vize talepleri üzerine çalışmalarına devam edeceğine işaret ederek vize başvurularının kapatılmasının söz konusu olmadığını kaydetti.
Randevu verilmemesi gibi bir durum olmadığını; başvuru yapan kişilerin randevu kontenjanlarını neredeyse doldurduğunu aktaran kaynaklar, sistemin her zamanki gibi ilerlediğini vurguladı.
Kaynaklar, vize başvurularının kapatıldığını belirten haberlerde hata olduğunu ifade ederek randevuları ay bazlı açtıklarını dile getirdi.
Haziran ayı için randevuların yakında açılacağını bildiren kaynaklar, "Tamamen aynı süreç. Bu bahsettiklerimiz nedeniyle kapatma gibi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre de bazı yayın organlarında yer alan "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanmış, "Temas edilen ilgili büyükelçilikler, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir." ifadesi kullanılmıştı.