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'nın kulesi ışık saçtı!

Giriş Tarihi: 30.09.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 10:14
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'nın kulesi ışık saçtı!
3. Havalimanı'nın kulesi ışık saçtı!

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul 'nın 'Lale' figüründen esinlenerek yapılan 'Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin gün batımında ışıl ışıl görüntüsü havadan görüntülendi.

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'nın kulesi ışık saçtı!
3. Havalimanı'nın kulesi ışık saçtı!

90 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi'nde lale figürünün silueti kırmızı ve beyaz renkli ışıklar ile aydınlatıldı.

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'nın kulesi ışık saçtı!
3. Havalimanı'nın kulesi ışık saçtı!

inşaatında önemli bir yeri olan Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin gün batımında ortaya çıkan görüntüsü kendine hayran bıraktı.

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'nın kulesi ışık saçtı!
3. Havalimanı'nın kulesi ışık saçtı!

Lale figürünün ortaya çıktığı kule kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatırken, gün batımı manzarası da havadan görüntülendi.

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'nın kulesi ışık saçtı!
3. Havalimanı'nın kulesi ışık saçtı!

Kulenin inşaatı etrafında bulunan vinçler kaldırılırken, çatısında uyarı ışıklarının da bulunduğu kulenin ışıl ışıl görüntüsü havalimanının görüntüsüne renk kattı.

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'nın kulesi ışık saçtı!
3. Havalimanı'nın kulesi ışık saçtı!
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'nın kulesi ışık saçtı!
3. Havalimanı'nın kulesi ışık saçtı!
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