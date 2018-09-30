3. Havalimanı'nın kulesi ışık saçtı!

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul 3. Havalimanı'nın 'Lale' figüründen esinlenerek yapılan 'Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin gün batımında ışıl ışıl görüntüsü havadan görüntülendi. 90 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi'nde lale figürünün silueti kırmızı ve beyaz renkli ışıklar ile aydınlatıldı. 3. Havalimanı inşaatında önemli bir yeri olan Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin gün batımında ortaya çıkan görüntüsü kendine hayran bıraktı. Lale figürünün ortaya çıktığı kule kırmızı ve beyaz ışıklarla aydınlatırken, gün batımı manzarası da havadan görüntülendi. Kulenin inşaatı etrafında bulunan vinçler kaldırılırken, çatısında uyarı ışıklarının da bulunduğu kulenin ışıl ışıl görüntüsü havalimanının görüntüsüne renk kattı.