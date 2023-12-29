Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: 3600 ek gösterge torba yasada var mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, meclisten geçti mi?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 15:21

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: 3600 ek gösterge torba yasada var mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, meclisten geçti mi?

2023 yılının ocak ayında yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte kamu çalışanlarının ve emekli kamu personellerinin ek göstergesinde düzenlemeye gidilmişti. Torba yasa görüşmelerinin ilkinde 86 maddesinin 42 maddesi onaylanmış ve gözler ikinci görüşmelere çevrilmişti. Gözler yeni 3600 ek gösterge düzenlemesi için torba yasa görüşmelerine çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge torba yasada var mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, meclisten geçti mi? işte tüm detaylar

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: 3600 ek gösterge torba yasada var mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, meclisten geçti mi?

Torba yasa süreci kamu personelleri tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren 3600 ek gösterge için Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelecek haber bekleniyor.2023 yılının ocak ayında yürürlüğe giren ek gösterge ile öğretmenler, sağlık çalışanları, din görevlileri ve polislerin ek göstergeleri 3600'e yükseltilmişti. İşte 3600 ek göstergede son durum, meclisten geçti mi?

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: 3600 ek gösterge torba yasada var mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, meclisten geçti mi?

BAKAN IŞIKHAN MÜJDEYİ VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: 3600 ek gösterge torba yasada var mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, meclisten geçti mi?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol oynayan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 3000 olan bir memurdan emeklilikte daha yüksek maaş alabiliyor.

Memuriyette 30. yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşan yükseköğretim mezunu personeller 3600 ek göstergeden yararlanması durumunda maaşında ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: 3600 ek gösterge torba yasada var mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, meclisten geçti mi?

MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİNE YANSIYACAK

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

3600 ek göstergeyle hali hazırdaki ücretler göz önüne alındığında memurların maaşında yaklaşık 2 bin 250 artış olurken memur emekli ikramiyeleri ise 60 bin liraya yükselecek.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: 3600 ek gösterge torba yasada var mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, meclisten geçti mi?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin torba yasada yer alacağı ön görülüyor.

SON DAKİKA