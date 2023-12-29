Giriş Tarihi: 29.12.2023 15:21
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
15:21
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: 3600 ek gösterge torba yasada var mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, meclisten geçti mi?
2023 yılının ocak ayında yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte kamu çalışanlarının ve emekli kamu personellerinin ek göstergesinde düzenlemeye gidilmişti. Torba yasa görüşmelerinin ilkinde 86 maddesinin 42 maddesi onaylanmış ve gözler ikinci görüşmelere çevrilmişti. Gözler yeni 3600 ek gösterge düzenlemesi için torba yasa görüşmelerine çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge torba yasada var mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, meclisten geçti mi? işte tüm detaylar