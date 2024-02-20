Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
11:02
3600 EK GÖSTERGEDE GÜNDEMDE 2024 | Torba yasada 3600 Ek gösterge var mı, ne zaman çıkacak? İşte, son durum!
3600 ek gösterge memurların gündeminde! Memur maaşlarına büyük oranda etki edecek olan ek gösterge için gözler Meclis'e çevrilmişken konu hakkında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede 3600 ek gösterge ele alındı. Bakan Işıkhan konu hakkında daha önce "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Peki, 3600 Ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa'da var mı, Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanır? İşte, konu hakkında ayrıntılar…