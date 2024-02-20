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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGEDE GÜNDEMDE 2024 | Torba yasada 3600 Ek gösterge var mı, ne zaman çıkacak? İşte, son durum!
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:02

3600 EK GÖSTERGEDE GÜNDEMDE 2024 | Torba yasada 3600 Ek gösterge var mı, ne zaman çıkacak? İşte, son durum!

3600 ek gösterge memurların gündeminde! Memur maaşlarına büyük oranda etki edecek olan ek gösterge için gözler Meclis'e çevrilmişken konu hakkında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede 3600 ek gösterge ele alındı. Bakan Işıkhan konu hakkında daha önce "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Peki, 3600 Ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa'da var mı, Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanır? İşte, konu hakkında ayrıntılar…

3600 EK GÖSTERGEDE GÜNDEMDE 2024 | Torba yasada 3600 Ek gösterge var mı, ne zaman çıkacak? İşte, son durum!

Dönem Toplu Sözleşme'de yer alan 1. dereceye 3600 ek gösterge verilmesine dair düzenleme, memurlar tarafından merakla takip edilmektedir. Türkiye'de kamu personeli için uzun süredir beklenen düzenleme için Bakan Işıkhan açıklamalarda bulundu. Peki, 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek, son durum ne? İşte, güncel son durum…

3600 EK GÖSTERGEDE GÜNDEMDE 2024 | Torba yasada 3600 Ek gösterge var mı, ne zaman çıkacak? İşte, son durum!

3600 EK GÖSTERGEDE GÜNCEL SON DURUM

3600 ek gösterge, devlet memurları için büyük bir beklenti konusu. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, bu düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu gelişme, özellikle birinci döneme yükselen devlet memurlarını yakından ilgilendiriyor.

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3600 EK GÖSTERGEDE GÜNDEMDE 2024 | Torba yasada 3600 Ek gösterge var mı, ne zaman çıkacak? İşte, son durum!

3600 EK GÖSTERGE İÇİN BEKLENEN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede; 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Ali Yalçın ve Vedat Işıkhan'ın yanı sıra Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı.

3600 EK GÖSTERGEDE GÜNDEMDE 2024 | Torba yasada 3600 Ek gösterge var mı, ne zaman çıkacak? İşte, son durum!

7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların ivedi olarak başlaması için resmi yazıyı geçtiğimiz günlerde bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Yalçın, "5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği '1. Dereceye 3600 Ek Gösterge' çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMM'ye sunulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGEDE GÜNDEMDE 2024 | Torba yasada 3600 Ek gösterge var mı, ne zaman çıkacak? İşte, son durum!

Yalçın, 7'nci Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan; 4688 sayılı kanunun evrensel ilkelere uyumlu hale getirilmesi, Harcırah Kanunu ile Devlet Memurlarına Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin günün şartlarına göre düzenlenmesine ilişkin teklifleri Bakan Işıkhan'a iletti.

Toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması noktasında yaşanan tereddütleri ve koruyucu giyim malzemesi hükmünün uygulanması noktasında yaşanan sorunları da dile getiren Yalçın, sorunların çözümü noktasında zaman kaybedilmeden ilgili çalışmaların başlaması gerektiğine vurgu yaptı.

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