3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
16:05
Memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Yaklaşık 6 milyon kamu çalışanın beklediği haberin müjdesi Bakan Işıkhan'dan geldi. Ek göstergenin son durumu birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2. Torba Yasa'nın maddeleri Meclis'te görüşülürken 1. dereceye yükselen memurların maaşlarında, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde düzenlemeye götürecek ek gösterge bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı?