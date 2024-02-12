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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 16:05

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

Memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Yaklaşık 6 milyon kamu çalışanın beklediği haberin müjdesi Bakan Işıkhan'dan geldi. Ek göstergenin son durumu birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2. Torba Yasa'nın maddeleri Meclis'te görüşülürken 1. dereceye yükselen memurların maaşlarında, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde düzenlemeye götürecek ek gösterge bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı?

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

Bakan Işıkhan, kamu çalışanlarına ek gösterge müjdesi vermişti. "Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak hayata geçireceğiz." demişti. İşte 2024 için 3600 ek göstergede son durum

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI!

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge detayları yer aldı: ''15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık. Böylece, öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin yanı sıra uzman jandarma ve uzman erbaşlar, avukatlar, şube müdürleri, müdürler ve müdür yardımcıları ile taşra uzman ve denetmenlerinin de ek gösterge rakamları 3600'e yükselmiştir. Yine bazı istisna unvanlarda daha yüksek veya daha düşük artış olmakla birlikte tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları 600 puan artırılmıştır.''

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3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR?

TBMM Genel Kurulu'nda çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelerle ilgili çalışmalar devam ederken, gözler 3600 ek göstergede. Ek gösterge, ilk kısmı kabul edilen ve çalışmalarda sona gelinen Torba Yasa içerisinde olması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

MEMURLARA EK GÖSTERGE

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanabilecek. Düzenleme memurların hem emekli ikramiyelerini hem emekli aylıklarını yükseltecek.

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