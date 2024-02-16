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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGEDE SON DÜZLÜK! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 09:23

3600 EK GÖSTERGEDE SON DÜZLÜK! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı, kimlere verilecek?

3600 ek göstergede sona gelindi. 6 milyon kamu çalışanını ilgilendiren göstergenin detayları belli olmaya başlıyor. 7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1'inci dereceye 3600 ek gösterge verilmesine dair düzenleme için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan görüştü. Toplantının gündemini 3600 ek gösterge oluşturdu. Memurların maaşlarını, emekli aylıklarını ve ikramiyelerini ilgilendiren 3600 ek göstergede son durum ne, 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı? İşte detaylar

3600 EK GÖSTERGEDE SON DÜZLÜK! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimlere verilecek?

Kamu görevlilerinin maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen 3600 ek göstergede kapsam genişletildi. Birinci döneme yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge çalışmasında gözler Torba Yasa'ya çevrilmiş durumda. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin kabul edilmesiyle göstergenin de Meclis'ten geçmesi bekleniyor. İşte 3600 hakkında son gelişmeler

3600 EK GÖSTERGEDE SON DÜZLÜK! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimlere verilecek?

MEMUR-SEN BAŞKANI VE BAKAN IŞIKHAN GÖRÜŞTÜ

1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesine dair düzenleme henüz çıkmadı ve Torba Yasa'da olmasına ise kesin gözü ile bakılıyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede; 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların ivedi olarak başlaması için resmi yazıyı geçtiğimiz günlerde Bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Genel Başkan Yalçın, "5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği '1. Dereceye 3600 Ek Gösterge' çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMM'ye sunulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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3600 EK GÖSTERGEDE SON DÜZLÜK! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DÜZLÜK! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimlere verilecek?

MEMURLARA EK GÖSTERGE

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanabilecek. Düzenleme memurların hem emekli ikramiyelerini hem emekli aylıklarını yükseltecek.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DÜZLÜK! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimlere verilecek?

MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİNE YANSIYACAK

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

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