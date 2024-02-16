Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
09:23
3600 EK GÖSTERGEDE SON DÜZLÜK! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı, kimlere verilecek?
3600 ek göstergede sona gelindi. 6 milyon kamu çalışanını ilgilendiren göstergenin detayları belli olmaya başlıyor. 7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1'inci dereceye 3600 ek gösterge verilmesine dair düzenleme için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan görüştü. Toplantının gündemini 3600 ek gösterge oluşturdu. Memurların maaşlarını, emekli aylıklarını ve ikramiyelerini ilgilendiren 3600 ek göstergede son durum ne, 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı? İşte detaylar