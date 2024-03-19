Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 5 bin 807 konutun daha temeli atıldı! Bakan Özhaseki açıkladı: Hatay için hiçbir fedekarlıktan kaçınılmayacak
Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 15:08

5 bin 807 konutun daha temeli atıldı! Bakan Özhaseki açıkladı: Hatay için hiçbir fedekarlıktan kaçınılmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'ı ayağa kaldırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını vurgulayarak, "Bugün burada tam 5 bin 807 konutun temelini atıyoruz. İskenderun'da 2 millet bahçemiz var, onların açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.

5 bin 807 konutun daha temeli atıldı! Bakan Özhaseki açıkladı: Hatay için hiçbir fedekarlıktan kaçınılmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Akasya Mahallesi 500 Konutlar Rezerv Alanı'nda düzenlenen, Antakya, Defne, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde 5 bin 807 bağımsız birimin toplu temel atma töreninde konuşma gerçekleştirdi.

5 bin 807 konutun daha temeli atıldı! Bakan Özhaseki açıkladı: Hatay için hiçbir fedekarlıktan kaçınılmayacak

"5 BİN 807 KONUTUN TEMELİNİ ATIYORUZ"

Bakan Özhaseki, bugün atacakları Antakya, Defne, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerindeki 5 bin 807 bağımsız birimin temellerinin ve yapacakları açılışların Hatay'a hayırlı olmasını diledi.

Hatay'ın hoşgörü şehri ve adeta açık hava müzesi gibi bir yer olduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Ne kadar hizmet etsek az diye düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk, 'Hatay benim özel meselem' demişti. Depremden sonra da Hatay, tüm milletin ve bizim meselemiz, inşallah ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Bugün burada tam 5 bin 807 konutun temelini atıyoruz. İskenderun'da 2 millet bahçemiz var, onların açılışını yapacağız. Bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 3 bin 614 hazırlanmış olan konutlarımızı hak sahiplerine vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Özhaseki, iktidarları döneminde gerek genelde, gerekse yerelde hep eser siyasetini öncelediklerini dile getirdi.

Şehirlerin geleceğinin, o şehirde yaşayan yöneticilerin, özellikle de yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılı olduğunu aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Eğer bir beldede, ilçede, ilde, büyükşehirde ufuklu insanlar varsa, siyasi hesapları bir tarafta bırakıp, şehrini geleceğe taşımaya çalışıyorlarsa, hedef koyup o hedef uğrunda gayret ediyorlarsa, o şehirlerin geleceği aydınlık, ama yerel yöneticilerin kafaları ellerdeyse, bir sürü şeytani hesaplarla uğraşıyorlarsa, 'ben nasıl ederim de bir daha gelirim, nasıl ederim de iş başını kurtarırım, onun mu ayağını kaydırayım, öbürüne mi bir şey yapayım' diye çabalıyorlarsa Cenabıallah da ayaklarına dolaştırıyor. Demek ki iyi niyet her işin başı. Ben nihayetinde 5 dönem Kayseri'de üst üste seçilerek hizmet etmiş bir kardeşinizim ve şunu gördüm 20 küsur yıllık belediyeciliğimde; siz eğer iyi niyetle yola çıkıyorsanız, gayret ediyorsanız, uğraşıyorsanız, halkın duasını almak için gece gündüz demeden fedakarca, iyi niyetle, hiç menfaat olmaksızın gayret ediyorsanız, emin olun Cenabıallah tutan eliniz oluyor, gören gözünüz oluyor, yürüyen ayağınız oluyor. Eğer niyeti bozarsanız, işler kötü gidiyor. Benim bu sözlerimden sizler arif insanlarsınız, ne demek istediğimi de çok iyi anlarsınız diye düşünüyorum."

Bakanlık olarak Hatay'ı önemsedikleri için buraya çok büyük yatırımlarının olduğunu anlatan Özhaseki, kente geçmişte, depreme kadar 74 milyar liralık, depremden sonra da şu anda tam 224 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
5 bin 807 konutun daha temeli atıldı! Bakan Özhaseki açıkladı: Hatay için hiçbir fedekarlıktan kaçınılmayacak

"HATAY'I AYAĞA KALDIRMAK İÇİN HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYACAĞIZ"

Yatırımlara bundan sonra da devam edeceklerinin vurgulayan Özhaseki, "Yaralar sarılıncaya kadar, bütün hak sahibi kardeşlerimiz 'evet hakkımızı aldık, sizden Allah razı olsun' deyinceye kadar buralardayız ve sonuna kadar da hizmet etmeye devam edeceğiz. Hatay'ı ayağa kaldırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Kabinemizde en önemli gündem maddesi emin olun deprem bölgeleri ve Hatay." ifadesini kullandı.

Depremlerden zarar gören il sayısının 18 olduğunu hatırlatan Özhaseki, 14 milyon insanın da bundan etkilendiğini anlattı.

Özhaseki, 680 bin konutun, 170 bin de iş yerinin yerle bir olduğu depremde, maddi zararın 104 milyar dolar olduğunu belirtti.

5 bin 807 konutun daha temeli atıldı! Bakan Özhaseki açıkladı: Hatay için hiçbir fedekarlıktan kaçınılmayacak

"HATSU, YEREL YÖNETİCİLER ORTADA YOK"

Yerel yönetimlerle işbirliğinin önemini vurgulayan Özhaseki, şunları paylaştı:

"İki eliniz, kanadınız beraber olduğunda iş yapılıyor. Biz bir taraftan Reyhanlı'da su işleriyle uğraşıyoruz, 16 yerde İller Bankamız uğraşıyor. Bunların tamamı aslında HATSU'nun işi. HATSU, yerel yöneticiler ortada yok. Bu kadar güzel faaliyetler oluyor ama ne yazık ki üzülerek söylüyorum bir yerel yönetici bile yok. Keşke beraber olabilseydik, çünkü birlikten rahmet, iyilik doğar ama birlik olunmazsa, siz iş yaparken birileri arkanızdan konuşur devam ederse, işinize mani olmaya çalışırsa oradan da çok hayırlı bir sonuç çıkmaz. Bu vesileyle sizlerin de 31 Mart'ta en doğru tercihle, Mehmet Öntürk kardeşimizin liderliğinde, ilçelerimizde bizimle kol kola girecek arkadaşlarımıza destek vererek elimizi, kolumuzu güçlendirip daha şevkli vaziyette iş yapmamızı sağlayacağınızı düşünüyorum."

5 bin 807 konutun daha temeli atıldı! Bakan Özhaseki açıkladı: Hatay için hiçbir fedekarlıktan kaçınılmayacak

DİĞER KONUŞMACILAR

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da temeli atılan bağımsız birimin hayırlı olması temennisinde bulunarak, dayanışmayla her zorluğun üstesinden gelineceğini belirtti.

AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ise 6 Şubat 2023 depremlerinin ilk anından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve bakanlıkların yoğun çabasıyla Hatay'ı hızlı bir şekilde toparladıklarını söyledi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ve Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem'in de katıldığı törende, Bakan Özhaseki ve beraberindekiler temel atma butonuna bastı.

SON DAKİKA