29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? 5 BİN TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi (SSK, BAĞ-KUR)

Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinin ne zaman verileceği araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel emeklilere 5000 TL ödeme yapılacağını açıklamıştı. Bir defaya mahsus olmak üzere verilecek 5 Bin TL emekli ikramiyesi şartları neler, kimlere verilecek, EYT'liler, dul ve yetim maaşı alanlar yararlanabilecek mi merak ediliyor. Emekliye 5000 TL ikramiye ödeme yapılmasına ilişkin teklif, Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Şimdi gözler 4A-4B-4C tahsis numarasına göre ödeme takviminde. Peki, 5 bin TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte SSK, Bağ-Kur 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri…