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Haberler Fotohaber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? 5 BİN TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi (SSK, BAĞ-KUR)
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:00 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? 5 BİN TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi (SSK, BAĞ-KUR)

Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinin ne zaman verileceği araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel emeklilere 5000 TL ödeme yapılacağını açıklamıştı. Bir defaya mahsus olmak üzere verilecek 5 Bin TL emekli ikramiyesi şartları neler, kimlere verilecek, EYT'liler, dul ve yetim maaşı alanlar yararlanabilecek mi merak ediliyor. Emekliye 5000 TL ikramiye ödeme yapılmasına ilişkin teklif, Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Şimdi gözler 4A-4B-4C tahsis numarasına göre ödeme takviminde. Peki, 5 bin TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte SSK, Bağ-Kur 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri…

5 BİN TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? SSK, BAĞ-KUR 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri!

Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Bayrama sayılı günler kala 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 Bin TL ödenmesini öngören düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 5000 TL emekli ikramiyesi şartları neler, kimlere verilecek, EYT'liler alacak mı merak ediliyor. Milyonlarca emekli 4A-4B-4C tahsis numarasına göre ödeme takvimini araştırıyor. Peki, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri…

5 BİN TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? SSK, BAĞ-KUR 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri!

EMEKLİ İKRAMİYESİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

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5 BİN TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? SSK, BAĞ-KUR 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri!

Emeklilere 5 bin lira ödenmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz hariç olmak üzere tüm emeklilerimize 5 bin lira ödeme verilmesini öngören yasa maddesi, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

5 BİN TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? SSK, BAĞ-KUR 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE: 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

5 BİN TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? SSK, BAĞ-KUR 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri!

BİR DEFAYA MAHSUS OLACAK

3. ikramiye yanı sıra emekliye ek zam beklentisi de bir süredir gündemde yer alıyordu. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

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