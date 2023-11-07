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Haberler Fotohaber 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK – Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, tahsis gününe göre mi?
Giriş Tarihi: 07.11.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 06:39

5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK – Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, tahsis gününe göre mi?

5 bin TL Cumhuriyet emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Cumhuriyet'in 100. yılına özel tek sefere mahsul emeklilere ikramiye dağıtacak. 12.2 milyon emekli ikramiyeden yararlanacakken, 4A 4B 4C tahsis numarasına göre SSK ve Bağkur'lu vatandaşlar, "emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?" sorusunu yöneltiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 100. yıl emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler yararlanabilir? İşte, 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023

5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK – Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, tahsis gününe göre mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'de duyurduğu 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri araştırılıyor. 12.2 milyon emeklinin yararlanacağı 100. yıl ikramiyesi için bekleyiş devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel bir defaya mahsus ödeme yapılacak. Peki, SSK ve Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK – Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, tahsis gününe göre mi?

EMEKLİ CUMHURİYET İKRAMİYESİ HAKKINDA KRİTİK AÇIKLAMA!
Kabine Toplantısı sonrası açıklanan çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5 bin lira ikramiye ödemesi için geri sayım başladı. Ödeme günlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre ödemelerde kritik haftaya girildi. Hesaplar kontrol edilmeye başlıyor.

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5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK – Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, tahsis gününe göre mi?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Işıkhan açıklamasında "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." şeklinde konuştu.

Buna göre ödemelerin en geç gelecek hafta hesaplarda olması bekleniyor.

5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK – Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, tahsis gününe göre mi?

EMEKLİ CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

Ödeme almak için ilk kriter emeklinin çalışmaması olacak. Peki, kimler alacak?

5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK – Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, tahsis gününe göre mi?

Normal şartlarda ikramiye alan gruplar şöyle:

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri
  • Emekli Sandığı emeklileri
  • Şehit yakınları ve gaziler
  • Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar
  • Ölüm aylığı alanlar
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