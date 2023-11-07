Giriş Tarihi: 07.11.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 06:39

5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK – Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, tahsis gününe göre mi?

5 bin TL Cumhuriyet emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Cumhuriyet'in 100. yılına özel tek sefere mahsul emeklilere ikramiye dağıtacak. 12.2 milyon emekli ikramiyeden yararlanacakken, 4A 4B 4C tahsis numarasına göre SSK ve Bağkur'lu vatandaşlar, "emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?" sorusunu yöneltiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 100. yıl emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler yararlanabilir? İşte, 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023