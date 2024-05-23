5G için tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: 6G’yi de kaçırmayacağız

"TÜRK ŞİRKETLERİN UKRAYNA'DAKİ PROJELERİN FİNANSMANI İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ VAR"

Bakan Uraloğlu, ITF'de Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantıda Ukrayna'nın yeniden yapılanmasını masaya yatırdıklarını bildirdi.

Bu toplantıda gündemlerinin ulaştırma olduğunu dile getiren Uraloğlu, çok sayıda katılımcıyla Ukrayna'da neler yapılabileceğinin tartışıldığını kaydetti.

Uraloğlu, Türkiye'nin zaten Ukrayna'nın yeniden imarı için imzaladığı mutabakat zaptı olduğunu ve bu noktada elinden gelen her şeyi yaptığını kaydederek, Türk müteahhitlik sektörünün de Ukrayna'da çok ciddi yatırım ve taahhütleri bulunduğunu aktardı.

Savaşın ilk andaki şiddetinden sonra hasar gören ulaştırma yapılarının tekrar bu ülkeye dönen Türk firmaları tarafından yapıldığını dile getiren Uraloğlu, "Onları, o anlamda da biz teşvik ettik. Tabii herkesin temennisi orada savaşın bir an önce durması. Yoksa savaş altında yapılacak her şey hem daha riskli hem daha çok pahalı." diye konuştu.

Savaşın bitmesi için Türkiye'nin çabalarından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerden bahseden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk şirketlerin Ukrayna'daki projelerinin finansmanı noktasında Güney Kore ve Japonya ile görüşmelerimiz var. Güney Kore olsun, Japonya olsun, onların finansman noktasında destek verip Türk şirketleriyle orada (Ukrayna'da) belli bir şeyler yapılması konusunda görüşmelerimiz var. İyi günde firmalarımız iş yaptı, para kazandı ama kötü günde de firmalarımız orada. Rusya ile de ilişkilerimiz iyi, Ukrayna ile de iyi. Kesinlikle bizim temennimiz savaşın bir an önce bitmesidir."