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Haberler Fotohaber Emekli zammı sonrası 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak, kaç TL? 2023 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur yeni emekli maaşı tablosu
Giriş Tarihi: 08.07.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 15:34

Emekli zammı sonrası 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak, kaç TL? 2023 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur yeni emekli maaşı tablosu

Emekli zammı 2023 son dakika gelişmeleri yılın ikinci yarısı için takip ediliyor. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 19,77 olarak açıklanan bu oran, Başkan Erdoğan'ın emekliye iyileştirme talimatı sonrası ek zam ile yüzde 25'e yükseltildi. Milyonlarca vatandaş zamlı maaşların ne kadar olacağı ve hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya koyuldu. 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak, kaç TL sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı zammı tablosu araştırılıyor. İşte, 2023 Emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşları son durum…

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak, kaç TL? 2023 Emekli zammı sonrası tablo şekillendi! İşte SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı tablosu

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak, kaç TL sorusu gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon rakamları ile emekli maaşı zam oranı 19,77 olarak hesaplanmıştı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla emekli maaşlarına iyileştirme yapıldı ve bu oran ek zam ile yüzde 25 oldu. Temmuz-Aralık döneminde alacakları yeni aylıkları merak eden vatandaşlar, zamlı emekli maaşı tablosu için arama motorlarına yöneldi. SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı sorgulanıyor. Peki, Maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanların yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2023 Temmuz emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları son durum…

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak, kaç TL? 2023 Emekli zammı sonrası tablo şekillendi! İşte SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı tablosu

SON DAKİKA: EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak, kaç TL? 2023 Emekli zammı sonrası tablo şekillendi! İşte SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı tablosu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI GELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları için iyileştirme yapılacağının müjdesini vermiş ve ilgili Bakanlıklar çalışmalarına başlamıştı.

Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. " demişti.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak, kaç TL? 2023 Emekli zammı sonrası tablo şekillendi! İşte SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı tablosu

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e çıkartıldı.

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'da oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin önümüzdeki hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Konu ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak, kaç TL? 2023 Emekli zammı sonrası tablo şekillendi! İşte SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı tablosu

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLDU?

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2023'te 3500 TL'den 5500 TL'ye yükselmişti. Nisan ayında yapılan ara zam ile birlikte en düşük aylık 7500 TL'ye yükseltildi.

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