Emekli zammı sonrası 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak, kaç TL? 2023 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur yeni emekli maaşı tablosu

Giriş Tarihi: 08.07.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 15:34

Emekli zammı 2023 son dakika gelişmeleri yılın ikinci yarısı için takip ediliyor. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 19,77 olarak açıklanan bu oran, Başkan Erdoğan'ın emekliye iyileştirme talimatı sonrası ek zam ile yüzde 25'e yükseltildi. Milyonlarca vatandaş zamlı maaşların ne kadar olacağı ve hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya koyuldu. 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak, kaç TL sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı zammı tablosu araştırılıyor. İşte, 2023 Emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşları son durum…