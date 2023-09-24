7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam gelecek? Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı?

Emekli zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı ardından emekliye ek zam çalışmaları iki bakanlık bünyesinde devam ediyor. Düzenlemenin 7500 TL tutarındaki en düşük emekli maaşı üzerinde etkili olacağı belirtiliyor. Bu noktada ise 7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam gelecek sorusu yanıt arıyor. 3. ikramiye de masada yer alırken ek zam için hazırlanan taslak metin, Meclis'in açılmasıyla birlikte değerlendirilecek. 7500 TL üzerinde aylık alan binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisi "Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı?" sorusunu gündemde tutuyor. Peki, Ek zam ile emekli maaşı 7500 TL üstü olanlar ne kadar maaş alacak, kaç TL? İşte, son dakika emekliye zam haberleri ile 7500 TL üstü maaş alanların yeni zamlı emekli maaşları.