7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam gelecek? Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı?

"EMEKLİ MAAŞI ÇALIŞMASI NETLEŞMEDEN TARİH VEYA RAKAM VERMEK OLMAZ''

Partisinin Meclis çalışmalarına ilişkin bilgi veren AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, şunları kaydetti:

"Bu iki bakanlığın bürokrasisi çalışmalarını yürütüyor. 6 Şubat depremiyle beraber merkezi bütçeden AFAD Başkanlığımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza aktarılan 765 milyar TL civarında bir bütçe vardı. Meclis kapanmadan önce ek bütçeyi çıkarmıştık; 1 trilyon 119 milyar TL. Yine borçlanma limitlerini artırmıştık. Bütçenin dengesini bozmadan; nasıl bir miktar ortaya çıkabilir, şu anda çalışma devam ediyor."

Çalışmalar netleşmeden bir tarih ya da rakam vermenin şu an mümkün olmadığını söyleyen Güler, şunları söyledi:

"Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor."