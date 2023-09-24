Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam gelecek? Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 24.09.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 02:18

7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam gelecek? Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı?

Emekli zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı ardından emekliye ek zam çalışmaları iki bakanlık bünyesinde devam ediyor. Düzenlemenin 7500 TL tutarındaki en düşük emekli maaşı üzerinde etkili olacağı belirtiliyor. Bu noktada ise 7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam gelecek sorusu yanıt arıyor. 3. ikramiye de masada yer alırken ek zam için hazırlanan taslak metin, Meclis'in açılmasıyla birlikte değerlendirilecek. 7500 TL üzerinde aylık alan binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisi "Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı?" sorusunu gündemde tutuyor. Peki, Ek zam ile emekli maaşı 7500 TL üstü olanlar ne kadar maaş alacak, kaç TL? İşte, son dakika emekliye zam haberleri ile 7500 TL üstü maaş alanların yeni zamlı emekli maaşları.

7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam gelecek? Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı?

7500 TL emekli maaşı alanlara ne kadar zam gelecek sorusu gündemdeki yerini koruyor. Temmuz zammı sonrası Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlayan emekliye ek zam düzenlemesi için çalışmalar sürüyor. Yapılan açıklamalara göre düzenleme, 7.500 TL olan en düşük emekli maaşını kapsıyor. Hal böyleyken ise SSK, Bağ-Kur emeklileri ''Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı?'' sorularına yanıt arıyor. Emekli maaşı iyileştirme çalışmalarının detayları yanı sıra emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi de milyonların gündeminde. Peki, ek zam ile emekli maaşı 7500 TL üstü olanlar ne kadar maaş alacak, kaç TL? İşte, detaylar…

7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam gelecek? Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı?

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: AK PARTİ'DEN YENİ AÇIKLAMA!

Emekli maaşı zammı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışma yapılması talimatını verdi. Toplu sözleşme sürecinin sonuçlanması sonrası 2 Bakanlık emekliye zam düzenlemesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Emekliye zam düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da teknik olarak çalışmayı yürütüyor. Taslak çalışmanın netleşmesi sonrası düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'En düşük emekli maaşı' için çalışma yapıldığını doğrularken bir açıklama da AK Parti'den geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam gelecek? Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı?

"EMEKLİ ZAMMI İÇİN CİDDİ BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, planlanan emekli zammı için "Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor." dedi.

7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam gelecek? Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı?

"EMEKLİ MAAŞI ÇALIŞMASI NETLEŞMEDEN TARİH VEYA RAKAM VERMEK OLMAZ''

Partisinin Meclis çalışmalarına ilişkin bilgi veren AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, şunları kaydetti:

"Bu iki bakanlığın bürokrasisi çalışmalarını yürütüyor. 6 Şubat depremiyle beraber merkezi bütçeden AFAD Başkanlığımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza aktarılan 765 milyar TL civarında bir bütçe vardı. Meclis kapanmadan önce ek bütçeyi çıkarmıştık; 1 trilyon 119 milyar TL. Yine borçlanma limitlerini artırmıştık. Bütçenin dengesini bozmadan; nasıl bir miktar ortaya çıkabilir, şu anda çalışma devam ediyor."

Çalışmalar netleşmeden bir tarih ya da rakam vermenin şu an mümkün olmadığını söyleyen Güler, şunları söyledi:

"Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor."

7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ne kadar zam gelecek? Emekli maaşı 7500 TL üstü olanlara ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı?

7500 TL ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

İki Bakanlık emekliye zam düzenlemesi için çalışmalarını hızlandırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'En düşük emekli maaşı' için çalışma yapıldığını doğruladı.

Yapılacak çalışma ile 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı tutarının yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda ise 7500 TL üstü emekli maaşı alanlara ek zam yapılmayacak.

Konu ile ilgili yeni bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

SON DAKİKA