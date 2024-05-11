Giriş Tarihi: 11.05.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
12:29
Adımlar genişliyor! Bakan Şimşek 'Tespit edildi' diyerek duyurdu: Vergide kayıp kaçak denetimi güçlendi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla attıkları adımları genişlettiklerini vurgulayarak, çalışmalar kapsamında POS cihazlarından gerçekleştirdiği tahsilatın hasılat kaydını yapmayan kişilere yönelik denetim başlattıklarını belirtti. Bakan Şimşek, "Gelir İdaresi Başkanlığımız, POS cihazlarından gerçekleştirdiği tahsilatın hasılat kaydını yapmayan 3 bin 662 kişiyi tespit etti. Bu kişilerin 5 milyar liralık POS hasılatının beyan edilmesi sağlandı." dedi.