Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:11
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
08:12
AİLE DESTEK ÖDEMESİ ŞUBAT ZAMMI: Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, zamlandı mı, ne kadar oldu? Sorgulama ekranı
2024 yılının asgari ücret zam oranı belirlendikten sonra memur maaşı, emekli maaşı, emekli memur maaşına zam geldi. Ocak artışları ardından her ay ödemesi yapılan Aile destek ödemeleri zammı gündemde. Hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dahil olduğu gelir aralıklarına göre hesaplanan ödemenin bu ay hesaplara zamlı ödenmesi bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen destek zammına yönelik beklenti devam ediyor. Bakan Mahinur Göktaş, aile destek ödemelerine dair açıklamalarda bulundu. Peki, Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, hesaplara ne zaman yatacak?