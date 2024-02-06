AİLE DESTEK ÖDEMESİ ŞUBAT ZAMMI: Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, zamlandı mı, ne kadar oldu? Sorgulama ekranı

GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Henüz aile destek ödemeleri zammı hakkında bir açıklama yok. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.