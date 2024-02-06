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Haberler Fotohaber AİLE DESTEK ÖDEMESİ ŞUBAT ZAMMI: Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, zamlandı mı, ne kadar oldu? Sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 08:12

AİLE DESTEK ÖDEMESİ ŞUBAT ZAMMI: Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, zamlandı mı, ne kadar oldu? Sorgulama ekranı

2024 yılının asgari ücret zam oranı belirlendikten sonra memur maaşı, emekli maaşı, emekli memur maaşına zam geldi. Ocak artışları ardından her ay ödemesi yapılan Aile destek ödemeleri zammı gündemde. Hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dahil olduğu gelir aralıklarına göre hesaplanan ödemenin bu ay hesaplara zamlı ödenmesi bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen destek zammına yönelik beklenti devam ediyor. Bakan Mahinur Göktaş, aile destek ödemelerine dair açıklamalarda bulundu. Peki, Aile destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu, hesaplara ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ ŞUBAT ZAMMI: Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, zamlandı mı, ne kadar oldu? Sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hzimetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine yapılan Aile Destek Programı yardımı başvuru ve sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Ocak artışları ardından gözler Aile Destek Programı ücretlerinde! Peki, Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatıyor?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ ŞUBAT ZAMMI: Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, zamlandı mı, ne kadar oldu? Sorgulama ekranı

2024 ŞUBAT AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı 2024 Şubat ayı ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Aile Destek Programı Şubat ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ ŞUBAT ZAMMI: Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, zamlandı mı, ne kadar oldu? Sorgulama ekranı

GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Henüz aile destek ödemeleri zammı hakkında bir açıklama yok. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ ŞUBAT ZAMMI: Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, zamlandı mı, ne kadar oldu? Sorgulama ekranı

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ ŞUBAT ZAMMI: Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, zamlandı mı, ne kadar oldu? Sorgulama ekranı

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

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