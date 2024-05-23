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Haberler Fotohaber AİLE DESTEK ÖDEMESİ TARİHLERİ: “1 yıl doluyor!” Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 16:45

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TARİHLERİ: “1 yıl doluyor!” Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?

Aile Destek Ödemesi programının süresi dolarken "aile destek ödemesi bitti mi?" sorusu gündeme geldi. 2022 yılında başlatılan Aile Destek Ödemesi Programı kapsamında 12 ay süreyle ihtiyaç sahibi ailelere her ay yapılan desteğin 1 yıl süreyle uzatılması ve 12 ay daha verilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi aileler 12 aylık dönemde ödeme yapılmaya devam etti. Uzatılan ödeme süresinin sonuna geliniyor. Haziran ayına günler kala Aile Destek Ödemesi programının bitip bitmeyeceğine dair açıklamalar için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevrildi. Peki, aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İşte detaylar

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TARİHLERİ: “1 yıl doluyor!” Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?

Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek sorusu araştırılmaya başladı. Farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak ödenen Aile Destek Yardımı vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Aile destek paketi bir yıl daha uzatılmıştı. Son ödeme tarihine kısa bir süre kala gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki aile destek ödemesi bitti mi?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TARİHLERİ: “1 yıl doluyor!” Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK 2024?
850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir. Uzatılıp uzatılmadığına dair Bakanlıktan henüz bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ TARİHLERİ: “1 yıl doluyor!” Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ HAZİRAN AYINDA YATACAK MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan Aile Destek Ödemesi, her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. Haziran 2024 ödemelerinin de aynı tarih aralığında yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TARİHLERİ: “1 yıl doluyor!” Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TARİHLERİ: “1 yıl doluyor!” Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;
Aylık Destek Tutarı (TL)
450 TL ve altı - 1.250
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az 850 TL

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