Giriş Tarihi: 23.05.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
16:45
AİLE DESTEK ÖDEMESİ TARİHLERİ: “1 yıl doluyor!” Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?
Aile Destek Ödemesi programının süresi dolarken "aile destek ödemesi bitti mi?" sorusu gündeme geldi. 2022 yılında başlatılan Aile Destek Ödemesi Programı kapsamında 12 ay süreyle ihtiyaç sahibi ailelere her ay yapılan desteğin 1 yıl süreyle uzatılması ve 12 ay daha verilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi aileler 12 aylık dönemde ödeme yapılmaya devam etti. Uzatılan ödeme süresinin sonuna geliniyor. Haziran ayına günler kala Aile Destek Ödemesi programının bitip bitmeyeceğine dair açıklamalar için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevrildi. Peki, aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İşte detaylar