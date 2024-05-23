AİLE DESTEK ÖDEMESİ TARİHLERİ: “1 yıl doluyor!” Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman sona erecek?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK 2024?

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir. Uzatılıp uzatılmadığına dair Bakanlıktan henüz bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.