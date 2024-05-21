Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
09:08
Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? 21 Mayıs 2024 benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı?
Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 şehirde ne kadar; indirim, zam var mı araç sahipleri merak ediyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, yükselişine devam ederken sektör temsilcilerinden yeni haber geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petrol neleri fiyatlıyor? İşte detaylar...