Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? 21 Mayıs 2024 benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı?

Motorin fiyatları ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan BRENT, OPEC+ toplantısı öncesinde zayıf bir görünüm sergiliyor. Salı günü varil başına 84 doların altında mütevazı bir kayıp yaşayan BRENT, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki son gelişmeler ile devam eden Husi saldırılarına rağmen ABD ham petrolü 80 doların altında kaldı. OPEC+ toplantısında mevcut kısıtlamaların kaldırılmasını beklenirken söz konusu gelişmeler akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı? Sektör temsilcilerinden yeni bir haber var mı?