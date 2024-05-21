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Haberler Fotohaber Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? 21 Mayıs 2024 benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 09:08

Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? 21 Mayıs 2024 benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı?

Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 şehirde ne kadar; indirim, zam var mı araç sahipleri merak ediyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, yükselişine devam ederken sektör temsilcilerinden yeni haber geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petrol neleri fiyatlıyor? İşte detaylar...

Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? 21 Mayıs 2024 benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı?

Benzin ve mazot fiyatı cephesinde yaşananlar merakla takip ediliyor. EPDK kararının 13 bin bayide yürürlüğe girmesiyle değişen akaryakıt fiyatları için yeni indirim, zam var mı? İşte 21 Mayıs 2024 il il benzin ve motorin fiyatları ile birlikte tüm gelişmeler...

Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? 21 Mayıs 2024 benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı?

Motorin fiyatları ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan BRENT, OPEC+ toplantısı öncesinde zayıf bir görünüm sergiliyor. Salı günü varil başına 84 doların altında mütevazı bir kayıp yaşayan BRENT, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki son gelişmeler ile devam eden Husi saldırılarına rağmen ABD ham petrolü 80 doların altında kaldı. OPEC+ toplantısında mevcut kısıtlamaların kaldırılmasını beklenirken söz konusu gelişmeler akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı? Sektör temsilcilerinden yeni bir haber var mı?

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Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? 21 Mayıs 2024 benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için herhangi bir indirim, zam yok.

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 42,74 TL
Mazot fiyatı: 40,22 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 43,71 TL
Mazot fiyatı: 41,22 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 43,94 TL
Mazot fiyatı: 41,46 TL

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