Giriş Tarihi: 15.04.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
08:42
Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? BRENT düşen risk primi ile geriledi: 15 Nisan 2024 güncel benzin ve mazot fiyatı
Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olan petrol fiyatları, düşen risk primi ile birlikte geriledi. En son 23 gün önce değişen akaryakıt fiyatları, BRENT tarafında yaşanan gelişmeler sonrası güncellenecek mi merak ediliyor. Öte yandan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü akaryakıt alımlarında milyonlarca araç sahibini ilgilendirecek bir karara imza attı. Söz konusu karar araç sahiplerini nasıl etkileyecek? Sektör temsilcilerinden benzin ve motorin fiyatları için yeni açıklama geldi mi? İl il güncel akaryakıt fiyatları ile petrol piyasasından son gelişmeler….