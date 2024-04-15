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Haberler Fotohaber Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? BRENT düşen risk primi ile geriledi: 15 Nisan 2024 güncel benzin ve mazot fiyatı
Giriş Tarihi: 15.04.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 08:42

Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? BRENT düşen risk primi ile geriledi: 15 Nisan 2024 güncel benzin ve mazot fiyatı

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olan petrol fiyatları, düşen risk primi ile birlikte geriledi. En son 23 gün önce değişen akaryakıt fiyatları, BRENT tarafında yaşanan gelişmeler sonrası güncellenecek mi merak ediliyor. Öte yandan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü akaryakıt alımlarında milyonlarca araç sahibini ilgilendirecek bir karara imza attı. Söz konusu karar araç sahiplerini nasıl etkileyecek? Sektör temsilcilerinden benzin ve motorin fiyatları için yeni açıklama geldi mi? İl il güncel akaryakıt fiyatları ile petrol piyasasından son gelişmeler….

Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? BRENT düşen risk primi ile geriledi: 15 Nisan 2024 güncel benzin ve mazot fiyatı

Benzin ve mazot fiyatı listesinde yeni bir güncelleme yapılacak mı diye merak eden araç sahipleri, Brent petrolde sabah yaşanan geri çekilme sonrası indirim, zam geldi mi diye aramalarını sıklaştırdı.

Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? BRENT düşen risk primi ile geriledi: 15 Nisan 2024 güncel benzin ve mazot fiyatı

AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞİYOR MU?

Akaryakıt fiyatları, 23 gün önce motorin fiyatları tarafına gelen indirim ile güncellendi. O günden bugüne kadar olan süreçte brent petrol devam eden jeopolitik riskler ve arz endişeleriyle 85 dolardan 90 dolara yükseldi. En son İran - İsrail arasında yaşanan gerilimle yükselişini sürdüren petrol fiyatları, bu sabah risk priminin düşmesiyle geriledi. Peki söz konusu gelişmeler benzin ve motorin fiyatları tarafına yansıdı mı? Brent petrol neleri fiyatlıyor? İşte detaylar...

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Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? BRENT düşen risk primi ile geriledi: 15 Nisan 2024 güncel benzin ve mazot fiyatı

PETROL FİYATLARI RİSK PRİMİ İLE GERİLEDİ

İran'ın Cumartesi günü geç saatlerde İsrail'e düzenlediği ve İsrail hükümetinin sınırlı hasara yol açtığını açıkladığı saldırının ardından piyasa katılımcılarının risk primlerini düşürmesiyle petrol fiyatları bu sabah düştü.

Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? BRENT düşen risk primi ile geriledi: 15 Nisan 2024 güncel benzin ve mazot fiyatı

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR? İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İndirim, zam var mı? İşte il il tablolar:

Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? BRENT düşen risk primi ile geriledi: 15 Nisan 2024 güncel benzin ve mazot fiyatı

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için indirim, zam yok.

İstanbul 43,56 TL
Ankara 44,42 TL
İzmir 44,62 TL

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