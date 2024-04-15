Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? BRENT düşen risk primi ile geriledi: 15 Nisan 2024 güncel benzin ve mazot fiyatı

AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞİYOR MU?

Akaryakıt fiyatları, 23 gün önce motorin fiyatları tarafına gelen indirim ile güncellendi. O günden bugüne kadar olan süreçte brent petrol devam eden jeopolitik riskler ve arz endişeleriyle 85 dolardan 90 dolara yükseldi. En son İran - İsrail arasında yaşanan gerilimle yükselişini sürdüren petrol fiyatları, bu sabah risk priminin düşmesiyle geriledi. Peki söz konusu gelişmeler benzin ve motorin fiyatları tarafına yansıdı mı? Brent petrol neleri fiyatlıyor? İşte detaylar...