AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Benzine motorine zam haberi sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM!

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 13 Şubat 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,56 TL'lik zam geldi.

Böylece motorin fiyatları İstanbul'da 44 TL'yi, Ankara ve İzmir'de 45 TL'yi aştı.