AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Benzine motorine zam haberi sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 13.02.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
07:57
Akaryakıt fiyatları son dakika zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma LPG, benzin ve motorin üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Akaryakıt zam haberleri ardından (mazot fiyatı) motorin fiyatı ve benzin fiyatı merak ediliyor. Yeni haftaya girilmesiyle beraber araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Motorine zam yapıldı. Peki, 13 Şubat bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, 13 Şubat 2024 Salı güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…