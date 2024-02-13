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Haberler Fotohaber AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Benzine motorine zam haberi sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 07:57

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Benzine motorine zam haberi sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları son dakika zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma LPG, benzin ve motorin üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Akaryakıt zam haberleri ardından (mazot fiyatı) motorin fiyatı ve benzin fiyatı merak ediliyor. Yeni haftaya girilmesiyle beraber araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Motorine zam yapıldı. Peki, 13 Şubat bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, 13 Şubat 2024 Salı güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Benzine motorine zam haberi sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı zam indirim haberleri 13 Şubat Salı günü için araştırılıyor. Dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Yeni haftaya girilmesiyle beraber brent petrol tarafında düşüş gözlemlenirken araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam uygulandı. Bu noktada ise ''Bugün benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?'' soruları yanıt aramaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları sorgulanıyor. İşte 13 Şubat 2024 İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları son dakika gelişmeleri…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Benzine motorine zam haberi sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

PETROL HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Petrol, İran dışişleri bakanının İsrail-Hamas anlaşmazlığının diplomatik çözüme yaklaştığını işaret etmesinin ardından geçen haftaki yükselişin ardından düştü.

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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Benzine motorine zam haberi sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM!

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 13 Şubat 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,56 TL'lik zam geldi.

Böylece motorin fiyatları İstanbul'da 44 TL'yi, Ankara ve İzmir'de 45 TL'yi aştı.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Benzine motorine zam haberi sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

LPG VE BENZİN FİYATLARI İÇİN ZAM, İNDİRİM VAR MI?

Benzin ve LPG-otogaz fiyatlarında ise yeni bir zam-indirim beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Benzine motorine zam haberi sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 13 Şubat 2024 Salı günü için sorgulanıyor. İşte; 13 Şubat 2024 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları

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