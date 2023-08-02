AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: 2 Ağustos 2023 LPG'ye motorine benzine zam indirim haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Motorin fiyatı, LPG ve benzin fiyatı zam indirim haberleri 2 Ağustos Çarşamba bugün için araştırılıyor. Döviz kuru ve brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Petrol fiyatları tarafındaki yükseliş pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Hal böyle olunca benzin zam, LPG zam ve motorin zam haberleri yakından takip ediliyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları ile LPG fiyatı, benzin fiyatı ve motorin fiyatı araştırılıyor. Araç sahiplerinin gündeminde ''Bugün LPG, benzin, mazot - motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, LPG'ye mazota benzine zam geldi mi?'' sorusu yer alıyor. İşte, 2 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt rakamları…