AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: 2 Ağustos 2023 LPG'ye motorine benzine zam indirim haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika zam indirim haberleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Brent petrol varil ve döviz kurundaki dalgalanma LPG'ye motorine benzine zam indirim haberlerini beraberinde getiriyor. OPEC+ üyesi ülkelerin aldığı kararlar, Fed politikaları ve küresel gelişmelerden etkilenen LPG fiyatı, motorin fiyatı ve benzin fiyatı her gün araştırma konusu olmaya devam ediyor. Petrol fiyatları tarafındaki yükseliş sonrası akaryakıta zam haberleri peş peşe geldi. LPG'ye zam yapıldığı belirtildi. Peki, 2 Ağustos bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, LPG'ye zam mı geldi? İşte, 2 Ağustos 2023 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı, LPG ve motorin fiyatı…