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Haberler Fotohaber AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: 2 Ağustos 2023 LPG'ye motorine benzine zam indirim haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 02.08.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 08:06

AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: 2 Ağustos 2023 LPG'ye motorine benzine zam indirim haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika zam indirim haberleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Brent petrol varil ve döviz kurundaki dalgalanma LPG'ye motorine benzine zam indirim haberlerini beraberinde getiriyor. OPEC+ üyesi ülkelerin aldığı kararlar, Fed politikaları ve küresel gelişmelerden etkilenen LPG fiyatı, motorin fiyatı ve benzin fiyatı her gün araştırma konusu olmaya devam ediyor. Petrol fiyatları tarafındaki yükseliş sonrası akaryakıta zam haberleri peş peşe geldi. LPG'ye zam yapıldığı belirtildi. Peki, 2 Ağustos bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, LPG'ye zam mı geldi? İşte, 2 Ağustos 2023 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı, LPG ve motorin fiyatı…

Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Ağustos 2023: LPG’ye motorine benzine zam indirim haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

Motorin fiyatı, LPG ve benzin fiyatı zam indirim haberleri 2 Ağustos Çarşamba bugün için araştırılıyor. Döviz kuru ve brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Petrol fiyatları tarafındaki yükseliş pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Hal böyle olunca benzin zam, LPG zam ve motorin zam haberleri yakından takip ediliyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları ile LPG fiyatı, benzin fiyatı ve motorin fiyatı araştırılıyor. Araç sahiplerinin gündeminde ''Bugün LPG, benzin, mazot - motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, LPG'ye mazota benzine zam geldi mi?'' sorusu yer alıyor. İşte, 2 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt rakamları…

Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Ağustos 2023: LPG’ye motorine benzine zam indirim haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

LPG, BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ İLE GÜNDEMDE!

OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar, Rusya'da ve Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı cephesindeki beklentiler değişiyor.

Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli güncelleniyor.

Petrol fiyatları tarafındaki yükseliş sonrası peş peşe gelen akaryakıt fiyatları zam haberleri sonrası güncel LPG fiyatı, benzin fiyatı ve motorin fiyatı belli oldu.

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Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Ağustos 2023: LPG’ye motorine benzine zam indirim haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN 1,07 TL ZAM GELDİ

Motorin grubuna 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Mazot fiyatı için 1,07 TL fiyat artışı pompaya yansıdı. Benzin fiyatında ise yeni bir indirim-zam beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Ağustos 2023: LPG’ye motorine benzine zam indirim haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

SON DAKİKA: LPG'YE 2 LİRA ZAM!

Çok geçmeden sektör kaynaklarından yeni bir zam haberi daha geldi. LPG'de yükseliş yaşandı.

LPG'ye 2 Ağustos 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam yapıldı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG'nin litre fiyatı 16,38 liraya, Anadolu Yakası'nda 15,93 liraya yükseldi.

Akaryakıt fiyatları son dakika 2 Ağustos 2023: LPG’ye motorine benzine zam indirim haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü için sorgulanıyor. İşte; 2 Ağustos 2023 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları

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