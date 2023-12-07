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Giriş Tarihi: 07.12.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 16:35

Akkuyu'da kritik gelişme! Kurulum tamamlandı

Akkuyu NGS'de çalışmalar tüm hızıyla sürerken heyecanlandıran gelişme gerçekleşti. Türkiye'nin yapımı devam eden ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu'nun birinci ünitesinde reaktör kurulumu testi tamamlandı.

DHA
Akkuyu’da kritik gelişme! Kurulum tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Akkuyu NGS'de kritik gelişme yaşandı.

Akkuyu’da kritik gelişme! Kurulum tamamlandı

KURULUM TESTİ TAMAMLANDI

Akkuyu NGS 1'inci ünitesinin reaktör iç parçalarının tümü, Akkuyu Nükleer A.Ş uzmanları tarafından ekipmanın güvenli ve emniyetli işletilmesine ilişkin gerekliliklere uygunluğunun kontrolü için tasarım konumuna yerleştirilerek, kurulum testi tamamlandı.

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Akkuyu’da kritik gelişme! Kurulum tamamlandı

EN ÖNEMLİ AŞAMALARINDAN BİRİ

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Reaktörün kontrol için monte edilmesi işlemi, bir güç ünitesinin inşasındaki en önemli aşamalardan biridir.

Akkuyu’da kritik gelişme! Kurulum tamamlandı

Bu işlem, kurulumu tamamlanan reaktörün tüm teknik gereklilikleri karşıladığını doğrulamak için gereklidir. Her aşama, Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinin çok aşamalı devreye alma sürecinin önemli bir parçasıdır. Reaktör, nükleer yakıt yüklenmeden önce iki kez test edilir.

Akkuyu’da kritik gelişme! Kurulum tamamlandı

İKİNCİ KURULUM TESTİ NE ZAMAN

İlk kurulum testini tamamlamış bulunuyoruz. Bu işlemi, çekirdeğin konfigürasyonunu simüle etmek için yakıt montaj simülatörlerinin yüklenmesi takip edecek. İkinci kurulum testi, reaktör tesisinin soğuk-sıcak su sirkülasyonundan hemen önce yapılacak" diye konuştu.

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