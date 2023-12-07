Akkuyu’da kritik gelişme! Kurulum tamamlandı

Bu işlem, kurulumu tamamlanan reaktörün tüm teknik gereklilikleri karşıladığını doğrulamak için gereklidir. Her aşama, Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinin çok aşamalı devreye alma sürecinin önemli bir parçasıdır. Reaktör, nükleer yakıt yüklenmeden önce iki kez test edilir.