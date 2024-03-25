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Haberler Fotohaber Akkuyu'dan sonra sıra Sinop'ta! Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Giriş Tarihi: 25.03.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 16:25

Akkuyu'dan sonra sıra Sinop'ta! Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması

Türkiye'nin büyüyen bir enerji pazarı olduğunu kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye nükleer pazarına yatırım yapmak isteyen ülke ve şirketlerin olduğunu belirterek, 'Nükleer enerji sadece bir trend değil, Türkiye'nin enerji güvenliği için, 2053'te net sıfır hedefine ulaşmak için de önemli. Bu nedenle Akkuyu'yu inşa ediyoruz ancak Sinop projesinde Rosatom ile işbirliğimizi de geliştirmek istiyoruz' dedi.

AA
Akkuyu’dan sonra sıra Sinop’ta! Bakan Bayraktar’dan nükleer enerji açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sinop projesinde Rosatom ile işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye nükleer pazarına yatırım yapmak isteyen, Çin ve Güney Kore gibi başka ülkeler ve şirketler de var." dedi.

Akkuyu’dan sonra sıra Sinop’ta! Bakan Bayraktar’dan nükleer enerji açıklaması

"NÜKLEER ENERJİ PROGRAMIMIZLA DA OLDUKÇA UYUMLU"

Bakan Bayraktar, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu'ndaki konuşmasına, Moskova'da meydana gelen terör saldırısında hayatı kaybedenler için taziyelerini ileterek başladı.

Geçen yıl Dubai'de toplanan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde (COP28), dünyada 2050 yılına kadar nükleer enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılması gerektiğinin vurgulandığını anımsatan Bayraktar, "Bu büyük bir sorumluluk. Pek çok şey gerektiriyor, nükleer enerji programımızla da oldukça uyumlu." dedi.

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Akkuyu’dan sonra sıra Sinop’ta! Bakan Bayraktar’dan nükleer enerji açıklaması

"HER YIL ORTALAMA YÜZDE 4'LÜK BİR ENERJİ TALEBİ ARTIŞI BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin büyüyen bir ülke ve enerji pazarı olduğunu kaydeden Bayraktar, "Ekonomimiz büyüyor ve endüstriyel büyümemizi ve talep artışımızı karşılamak için enerjiye ihtiyacımız var. Son 20 yılda enerji talebimiz elektrik ve gaz türünde 3 katına çıktı. Ancak geleceğe baktığımızda da önümüzdeki 20 yıl boyunca her yıl ortalama yüzde 4'lük bir enerji talebi artışı bekliyoruz. Bu da elektrik piyasasında pek çok değişiklik yapılmasını gerektiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Akkuyu’dan sonra sıra Sinop’ta! Bakan Bayraktar’dan nükleer enerji açıklaması

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin artan talebini yeşil enerjiden karşılamak istediklerini ifade ederek, "Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda ve enerji verimliliğinde büyük bir potansiyelimiz var ancak kesinlikle nükleer enerjiyi de enerji karışımımıza eklememiz gerekiyor." diye konuştu.

Akkuyu’dan sonra sıra Sinop’ta! Bakan Bayraktar’dan nükleer enerji açıklaması

"HEDEFİMİZ 2035'DE 7,2 GİGAVAT NÜKLEER KAPASİTEYE ULAŞMAK"

Bayraktar, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmaların devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akkuyu'da aynı anda 4 reaktör inşa ediliyor ama aynı zamanda hedefimiz 2035'de 7,2 gigavat nükleer kapasiteye ulaşmak ve 2050'de 20 gigavat nükleer enerji üretimine sahip olmak istiyoruz. Akkuyu'nun 4,8 gigavat olduğunu düşünürseniz, bu da Sinop'ta 4 reaktör daha, Trakya bölgemizde 4 reaktör daha inşa etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Önümüzdeki 20-30 yıl içinde 5 gigavat civarında küçük modüler reaktörlere yöneleceğiz."

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