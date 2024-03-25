Giriş Tarihi: 25.03.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
16:25
Akkuyu'dan sonra sıra Sinop'ta! Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması
Türkiye'nin büyüyen bir enerji pazarı olduğunu kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye nükleer pazarına yatırım yapmak isteyen ülke ve şirketlerin olduğunu belirterek, 'Nükleer enerji sadece bir trend değil, Türkiye'nin enerji güvenliği için, 2053'te net sıfır hedefine ulaşmak için de önemli. Bu nedenle Akkuyu'yu inşa ediyoruz ancak Sinop projesinde Rosatom ile işbirliğimizi de geliştirmek istiyoruz' dedi.