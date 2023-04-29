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Haberler Fotohaber ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 29 Nisan 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.04.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 09:25

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 29 Nisan 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları göstergeleri yeşil rengi korumaya devam ediyor. Yükselişini sürdüren altınla ilgili olarak ise gün içerisinde birçok kez "29 Nisan tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Yatırımcılar altının önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceğini merak ederken uzman yorumlarını da yakından takip ediyor. Grafiğinde geçtiğimiz haftalardan bu yana yükselen yatırım aracı, bugün sabah saatlerinde piyasalardan gelen verilere göre gram fiyatı 1244, çeyrek fiyatı ise 2244 TL'lik bir başlangıç yaptı. Canlı ve güncel tablo ile altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 29 Nisan 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları Nisan sonuyla beraber yükselişini sürdürüyor. Özellikle bu yönde yatırım yapan vatandaşlar gün içerisinde canlı tabloyu yakından takip ediyor ve "29 Nisan 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda altının gram fiyatı 1244 TL seviyelerinde seyrederken çeyrek altının ise 2244 TL ile güne giriş yaptığı görülüyor. İşte altın fiyatları son durum ile canlı, güncel, anlık veriler…

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 29 Nisan 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.244,04

Gram altın satış: 1.244,75

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ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 29 Nisan 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.244,00

Çeyrek altın satış: 2.300,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 29 Nisan 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.475,00

Yarım altın satış: 4.587,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 29 Nisan 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.896,00

Tam altın satış: 9.064,00

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