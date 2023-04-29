Giriş Tarihi: 29.04.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 09:25

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 29 Nisan 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları göstergeleri yeşil rengi korumaya devam ediyor. Yükselişini sürdüren altınla ilgili olarak ise gün içerisinde birçok kez "29 Nisan tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Yatırımcılar altının önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceğini merak ederken uzman yorumlarını da yakından takip ediyor. Grafiğinde geçtiğimiz haftalardan bu yana yükselen yatırım aracı, bugün sabah saatlerinde piyasalardan gelen verilere göre gram fiyatı 1244, çeyrek fiyatı ise 2244 TL'lik bir başlangıç yaptı. Canlı ve güncel tablo ile altın fiyatları…