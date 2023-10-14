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Haberler Fotohaber Altın fiyatları kazancı 7 ayın zirvesinde! Uzman isim Şant Manukyan açıkladı! Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 14.10.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 17:19

Altın fiyatları kazancı 7 ayın zirvesinde! Uzman isim Şant Manukyan açıkladı! Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları psikolojik destek seviyesini kırdı. Ons altın fiyatı, İsrail-Hamas çatışmalarının etkisiyle haftayı yüzde 5,47 artışla 1.932,9 dolardan tamamlayarak son 7 ayın en güçlü haftalık yükselişini kaydetti. Geçtiğimiz haftasonu başlayan İsrail-Hamas Savaşı ile Orta Doğu'daki gerilimin artması güvenli liman olan altına talebi artırdı. Altın fiyatları cephesinde yaşanan hareketlilik ile Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasında başı çekti. Peki altın fiyatları neden yükseldi? Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan, altın fiyatları hakkında dikkat çeken analizinde İsrail-Hamas arasındaki savaşın altın fiyatları cephesindeki etkisi için, "O durum yaşanmadığı sürece çok etkilenmez" ifadelerini kullandı. İşte uzman ismin dikkat çeken değerlendirmeleriyle beraber güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları kazancı 7 ayın zirvesinde! Uzman isim Şant Manukyan açıkladı! Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın geçen cumartesi günü İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlatması sonrası yükselişe geçti. ABD'de 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilemesiyle altın fiyatları tarafındaki pozitif seyir sürdü. Dün 1.900 dolar psikolojik destek seviyesini kıran ons altın fiyatı, bu hafta yüzde 5,47 yükselerek 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaştı. Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan'ın konu ile ilgili yaptığı değerlendirme dikkat çekti.

Altın fiyatları kazancı 7 ayın zirvesinde! Uzman isim Şant Manukyan açıkladı! Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI JEOPOLİTİK RİSKLERLE YÜKSELİYOR

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı. Hafta sonu artan jeopolitik riskler özellikle emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı. Yatırımcıların piyasalara yönelik jeopolitik riski yeniden değerlendirmesiyle güvenli liman olan varlıklara talep güçlendi.

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Altın fiyatları kazancı 7 ayın zirvesinde! Uzman isim Şant Manukyan açıkladı! Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığı haberleriyle birlikte ons altın fiyatı haftayı yüzde 5,47 artarak 1.932,86 dolardan tamamladı. Kaydettiği 5,47'lik artışla 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaşan ons altın fiyatı, 13-17 Mart 2023 haftasında yüzde 6,5 haftalık kazanç sağlamıştı.

Altın fiyatları kazancı 7 ayın zirvesinde! Uzman isim Şant Manukyan açıkladı! Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

FED ÜYELERİNİN "GÜVERCİN" SÖYLEMLERİ ÖNE ÇIKTI

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed ve ECB yılın geri kalanında yapılacak toplantılarda politika faizini sabit tutacağı beklentisi güçlü şekilde öne çıkarken banka üyelerinin sözle yönlendirmelerindeki ton da yavaş yavaş "güvercinleşmesiyle" tahvil faizlerindeki gerileme de ons altın fiyatını önemli ölçüde destekledi.

Altın fiyatları kazancı 7 ayın zirvesinde! Uzman isim Şant Manukyan açıkladı! Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, finansal piyasalardaki sıkılaşmanın Fed'in faiz oranlarıyla ilgili daha fazla adım atmadan önce ne olacağını "izleyip görmesine" izin verebileceğini bildirirken Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyondaki düşüş durmadıkça Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesine gerek olmadığını belirterek "Bugün faiz oranları konusunda daha fazla bir şey yapmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullanmıştı.

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