Altın fiyatları kazancı 7 ayın zirvesinde! Uzman isim Şant Manukyan açıkladı! Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: 14.10.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 17:19

Altın fiyatları psikolojik destek seviyesini kırdı. Ons altın fiyatı, İsrail-Hamas çatışmalarının etkisiyle haftayı yüzde 5,47 artışla 1.932,9 dolardan tamamlayarak son 7 ayın en güçlü haftalık yükselişini kaydetti. Geçtiğimiz haftasonu başlayan İsrail-Hamas Savaşı ile Orta Doğu'daki gerilimin artması güvenli liman olan altına talebi artırdı. Altın fiyatları cephesinde yaşanan hareketlilik ile Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasında başı çekti. Peki altın fiyatları neden yükseldi? Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan, altın fiyatları hakkında dikkat çeken analizinde İsrail-Hamas arasındaki savaşın altın fiyatları cephesindeki etkisi için, "O durum yaşanmadığı sürece çok etkilenmez" ifadelerini kullandı. İşte uzman ismin dikkat çeken değerlendirmeleriyle beraber güncel altın fiyatları...