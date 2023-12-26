Altın gram fiyatı 2250 TL’yi görecek mi? İslam Memiş tarih vererek açıkladı!

Altın gram fiyatı yılın son çeyreğinde test ettiği seviyelerle rekorlar silsilesine imza attı. Altın fiyatları tarafındaki yükseliş trendi devam ediyor. Ons altın psikolojik direnci olan 2000 dolar üzerine yerleşti. Altın gram fiyatı ons tarafından bulduğu destekle fiyatlandı. Yılın son günlerinde ise '2024 yılında gram altın yeni rekorlar görecek mi' sorusu yanıt aramaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş '2250 TL' seviyesine dikkat çekerek altın yorumlarında bulundu. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar...