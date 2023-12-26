Altın gram fiyatı 2250 TL’yi görecek mi? İslam Memiş tarih vererek açıkladı!

Altın gram fiyatı ons altın tarafından esen rüzgarla yön arıyor. Psikolojik direnci üzerine yerleşen ons altın yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Altın gram fiyatı ise ons altına paralel yükseliyor. Bu kapsamda yatırımcısı tarafından 2024 yılında gram altın fiyatının hangi seviyeleri göreceği merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarih vererek yeni seviyeleri açıkladı.