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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı 2250 TL’yi görecek mi? İslam Memiş tarih vererek açıkladı!
Giriş Tarihi: 26.12.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 08:56

Altın gram fiyatı 2250 TL’yi görecek mi? İslam Memiş tarih vererek açıkladı!

Altın gram fiyatı yılın son çeyreğinde test ettiği seviyelerle rekorlar silsilesine imza attı. Altın fiyatları tarafındaki yükseliş trendi devam ediyor. Ons altın psikolojik direnci olan 2000 dolar üzerine yerleşti. Altın gram fiyatı ons tarafından bulduğu destekle fiyatlandı. Yılın son günlerinde ise '2024 yılında gram altın yeni rekorlar görecek mi' sorusu yanıt aramaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş '2250 TL' seviyesine dikkat çekerek altın yorumlarında bulundu. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar...

Altın gram fiyatı 2250 TL’yi görecek mi? İslam Memiş tarih vererek açıkladı!

Altın gram fiyatı ons altın tarafından esen rüzgarla yön arıyor. Psikolojik direnci üzerine yerleşen ons altın yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Altın gram fiyatı ise ons altına paralel yükseliyor. Bu kapsamda yatırımcısı tarafından 2024 yılında gram altın fiyatının hangi seviyeleri göreceği merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarih vererek yeni seviyeleri açıkladı.

Altın gram fiyatı 2250 TL’yi görecek mi? İslam Memiş tarih vererek açıkladı!

2024 YILINDA FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDEBİLİR

Fed faiz kararı sonrası geçtiğimiz hafta altın piyasası 2024 yılında faiz indirimine gidileceği beklentisiyle fiyatlandı.

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Altın gram fiyatı 2250 TL’yi görecek mi? İslam Memiş tarih vererek açıkladı!

İSLAM MEMİŞ RAKAM VERDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş rakam vererek 2024 senesindeki beklentilerine ilişkin altın yorumlarında bulundu.

Altın gram fiyatı 2250 TL’yi görecek mi? İslam Memiş tarih vererek açıkladı!

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Gram altında yüzde 76 civarında bir artış oldu ama kazançlar zaman zaman yüzde 80'i buldu.

Altın gram fiyatı 2250 TL’yi görecek mi? İslam Memiş tarih vererek açıkladı!

"2024 YILINDA DEĞER ARTIŞI BEKLİYORUM"

2024 yılında bu değer artışlarının devam etmesini bekliyoruz. Hatta 2024 yılında daha fazla bir değer artışı beklediğimi söyleyebilirim.

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