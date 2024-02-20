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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı güç kazandı! İslam Memiş'ten flaş altın yorumu geldi...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:48

Altın gram fiyatı güç kazandı! İslam Memiş'ten flaş altın yorumu geldi...

Altın fiyatları yükselişini güçlendirdi. Ons altın 2017 dolar seviyesinden işlem görürken altın gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde serbest piyasalarda 2088 lirayı görerek yeni bir rekora imza attı. Peki altın fiyatları tarafından beklenen aralık ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcısının merak ettiklerini cevaplayarak 'O seviyeler altın için bedava' açıklamasında bulundu.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın gram fiyatı güç kazandı! İslam Memiş’ten flaş altın yorumu geldi...

Altın gram fiyatı serbest piyasalarda 2088 lira seviyesini test ederek zirvesini yeniledi. Ons altın tarafındaki yükselişlerden destek bulan gram altın seyrinin ne olacağı yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, flaş altın yorumlarında bulundu.

Altın gram fiyatı güç kazandı! İslam Memiş’ten flaş altın yorumu geldi...

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın tarafındaki beklentilerini paylaştı.

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Altın gram fiyatı güç kazandı! İslam Memiş’ten flaş altın yorumu geldi...

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:

"Ons altın tarafında baskılanma ve belirsizlikler hala devam ediyor. 1950-2050 dolar geniş bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Şu an ortalarda fiyatlanıyor. Ons altın 2058-2060 dolar denemeleri yapacaktır ama önemli olan 2058 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar gerçekleşecek mi.

Altın gram fiyatı güç kazandı! İslam Memiş’ten flaş altın yorumu geldi...

"ONS ALTIN İÇİN 2000 DOLAR ALTINDAKİ FİYATLAMALAR UCUZ "

ABD Merkez Bankası (Fed) altını baskılamaya devam ediyor. Bu baskılanmayı ne kadar ötelerse Fed için o kadar iyi. Özellikle ons altın tarafında 2000 dolar altına sarkmaları gördüğünüzde bu fiyatlamaların ucuz olduğunu bilmeniz gerekiyor.

Altın gram fiyatı güç kazandı! İslam Memiş’ten flaş altın yorumu geldi...

Çünkü yıl içerisinde 2150-2350 dolar seviyelerini beklemeye devam ediyoruz. Geçen haftaki gibi 2000 dolar altındaki rakamları görürsek altın ucuz hatta bedava olacaktır.

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