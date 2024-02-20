Altın gram fiyatı güç kazandı! İslam Memiş’ten flaş altın yorumu geldi...

"ONS ALTIN İÇİN 2000 DOLAR ALTINDAKİ FİYATLAMALAR UCUZ "

ABD Merkez Bankası (Fed) altını baskılamaya devam ediyor. Bu baskılanmayı ne kadar ötelerse Fed için o kadar iyi. Özellikle ons altın tarafında 2000 dolar altına sarkmaları gördüğünüzde bu fiyatlamaların ucuz olduğunu bilmeniz gerekiyor.