Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
10:48
Altın gram fiyatı güç kazandı! İslam Memiş'ten flaş altın yorumu geldi...
Altın fiyatları yükselişini güçlendirdi. Ons altın 2017 dolar seviyesinden işlem görürken altın gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde serbest piyasalarda 2088 lirayı görerek yeni bir rekora imza attı. Peki altın fiyatları tarafından beklenen aralık ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcısının merak ettiklerini cevaplayarak 'O seviyeler altın için bedava' açıklamasında bulundu.