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Haberler Fotohaber Altın rüzgarı hız kesmiyor: Altın gram fiyatı 2200 liranın üzerinde!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 10:19

Altın rüzgarı hız kesmiyor: Altın gram fiyatı 2200 liranın üzerinde!

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta sert yükselişlere yer verdi. Altın gram fiyatı yeni haftaya yükseliş trendini sürdürerek başladı. Ons altın 2180 dolardan fiyatlanıyor. Gram altın ise iç piyasada 2200 lira üzerinde seyrederken serbest piyasalarda 2400 TL üzerinde olduğu ifade ediliyor. Son bir haftada yatırımcısına yüzde 15 üzerinde kazandıran altın fiyatları yakın takibe alındı. İşte canlı rakamlar…

Altın rüzgarı hız kesmiyor: Altın gram fiyatı 2200 liranın üzerinde!

Altın fiyatları son bir haftada yüzde 15 değer kazanması sonrası yeni haftaya da yükseliş trendini güçlendirerek başladı. Ons altın rekor seviyesine yakın seyrederken buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı artış gösterdi.

Altın rüzgarı hız kesmiyor: Altın gram fiyatı 2200 liranın üzerinde!

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasını gevşetmek için gereken güvenden "uzak olmadıklarını" söylemesinin ardından emtia fiyatlarının yönü pozitif seyretti.

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Altın rüzgarı hız kesmiyor: Altın gram fiyatı 2200 liranın üzerinde!

ALTIN RÜZGARI HIZ KESMİYOR

Ons altın fiyatı 2180 dolardan fiyatlanırken gram altın fiyatı iç piyasada 2244 liradan işlem görüyor. Serbest piyasalarda ise gram altın 2400 lira üzerinde fiyatlandığı ifade ediliyor.

Altın rüzgarı hız kesmiyor: Altın gram fiyatı 2200 liranın üzerinde!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.244,24
SATIŞ(TL) 2.244,44

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Altın rüzgarı hız kesmiyor: Altın gram fiyatı 2200 liranın üzerinde!

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.941,00
SATIŞ(TL) 4.053,00

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