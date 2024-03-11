Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
10:19
Altın rüzgarı hız kesmiyor: Altın gram fiyatı 2200 liranın üzerinde!
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta sert yükselişlere yer verdi. Altın gram fiyatı yeni haftaya yükseliş trendini sürdürerek başladı. Ons altın 2180 dolardan fiyatlanıyor. Gram altın ise iç piyasada 2200 lira üzerinde seyrederken serbest piyasalarda 2400 TL üzerinde olduğu ifade ediliyor. Son bir haftada yatırımcısına yüzde 15 üzerinde kazandıran altın fiyatları yakın takibe alındı. İşte canlı rakamlar…