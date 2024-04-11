Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Altın ters rüzgarda! ABD verisi açıklandı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Giriş Tarihi: 11.04.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 11:25

Altın ters rüzgarda! ABD verisi açıklandı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Altın fiyatları yönünü tayin edecek olan ABD enflasyon verisi dün açıklandı. Bununla beraber altın ABD verisinin ters rüzgarına kapıldı. Ons altın beklentilerin üzerinde gelen veriyi fiyatlamasıyla düşüşe geçti. Buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı geriledi. Altın fiyatları yeni güne ise yükselişini sınırlayarak başladı. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler...

Altın ters rüzgarda! ABD verisi açıklandı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

ABD enflasyon verisi sonrası ons öncülüğünde altın fiyatları yükselişini sınırladı. Ons altın 2330 dolar üzerinde seyrederken, altın gram fiyatı 2400 TL civarında işlem görüyor. Bununla beraber altın yatırımcısı piyasayı yakın takibe aldı. İşte piyasadan son dakika gelişmeleri...

Altın ters rüzgarda! ABD verisi açıklandı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın ters rüzgarda! ABD verisi açıklandı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Beklentilerin üzerinde gelen ABD verisi sonrası Fed faiz indirimi yapma ihtimalini ötelemiş oldu. Dolayısıyla emtia piyasasında oynaklığı artırdı.

Altın ters rüzgarda! ABD verisi açıklandı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

ALTIN TERS RÜZGARDA

Altın fiyatları ABD verisini fiyatladı. Ons altın düşüşe geçerken buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı geriledi.

Altın ters rüzgarda! ABD verisi açıklandı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI DESTEKLİYOR

Bir yandan da Ortadoğu'da yaşanan hadiseler nedeniyle altın güçlü duruşunu koruyor. İran-İsrail arasındaki gerilimin Ramazan Bayramı'nda yükselmesi ve saldırı olabileceğine dair beklentiler uluslararası piyasalarda altını güçlü tutuyor.

SON DAKİKA