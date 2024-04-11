Altın ters rüzgarda! ABD verisi açıklandı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI DESTEKLİYOR

Bir yandan da Ortadoğu'da yaşanan hadiseler nedeniyle altın güçlü duruşunu koruyor. İran-İsrail arasındaki gerilimin Ramazan Bayramı'nda yükselmesi ve saldırı olabileceğine dair beklentiler uluslararası piyasalarda altını güçlü tutuyor.