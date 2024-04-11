Giriş Tarihi: 11.04.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
11:25
Altın ters rüzgarda! ABD verisi açıklandı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Altın fiyatları yönünü tayin edecek olan ABD enflasyon verisi dün açıklandı. Bununla beraber altın ABD verisinin ters rüzgarına kapıldı. Ons altın beklentilerin üzerinde gelen veriyi fiyatlamasıyla düşüşe geçti. Buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı geriledi. Altın fiyatları yeni güne ise yükselişini sınırlayarak başladı. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler...