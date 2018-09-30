Antalya'da rekor: Turist sayısı 11 milyonu aştı!

Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 11 milyon 4 bin 809'a ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28, turizmde en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre de 769 bin 196 kişilik artış oldu.