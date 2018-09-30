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'da rekor: sayısı 11 milyonu aştı!

DHA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 30.09.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 11:17
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'da rekor: sayısı 11 milyonu aştı!
Antalya'da rekor: Turist sayısı 11 milyonu aştı!

Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran 'ya havayoluyla gelen sayısı 11 milyon 4 bin 809'a ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28, turizmde en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre de 769 bin 196 kişilik artış oldu.

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'da rekor: sayısı 11 milyonu aştı!
Antalya'da rekor: Turist sayısı 11 milyonu aştı!

Turizmin başkenti , 2016 ve 2017'deki iki zor yılın ardından 2018'de tarihinin en iyi dönemini yaşıyor.

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'da rekor: sayısı 11 milyonu aştı!
Antalya'da rekor: Turist sayısı 11 milyonu aştı!

, 29 Eylül Cumartesi günü itibariyle 11 milyon barajını aştı. 2018'de 14 milyon hedefi konulan Antalya'ya 29 Eylül itibarıyla havayoluyla gelen turist sayısı 11 milyon 4 bin 809'a ulaştı.

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'da rekor: sayısı 11 milyonu aştı!
Antalya'da rekor: Turist sayısı 11 milyonu aştı!

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış yaşanırken, turizmde bugüne kadarki en iyi yıl olan 2014'ün aynı dönemine göre ise sayısında 769 bin 196 artış oldu.

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'da rekor: sayısı 11 milyonu aştı!
Antalya'da rekor: Turist sayısı 11 milyonu aştı!

En kötü dönem olan 2016'da 1 Ocak- 29 Eylül arasında 5 milyon 290 bin 266 ağırlayan , bu yıl aynı dönemde 5 milyon 714 bin 543 artış sağladı.

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'da rekor: sayısı 11 milyonu aştı!
Antalya'da rekor: Turist sayısı 11 milyonu aştı!
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'da rekor: sayısı 11 milyonu aştı!
Antalya'da rekor: Turist sayısı 11 milyonu aştı!
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