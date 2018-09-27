Antep fıstığı verimiyle üreticiyi, fiyatıyla tüketiciyi sevindirdi!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde halk arasında 'yeşil altın' olarak nitelendirilen Antep fıstığı, bu yıl verimiyle üreticinin, fiyatıyla da tüketicinin yüzünü güldürdü. Yüksek getirisi dolayısıyla son dönemlerde üreticinin rağbet gösterdiği fıstık, başta Gaziantep ve Şanlıurfaolmak üzere Türkiye'deki birçok ilde yetiştiriliyor. Baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan ve geçen yıl fiyat artışlarıyla gündemde olan Antep fıstığında, ilkbaharda etkili olan yağışlar sayesinde bu sezon verim artışı yaşandı. Türkiye'nin önemli fıstık üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da hasadın sonuna gelen ve rekolte sayesinde mutlu bir sezon geçiren fıstık üreticileri, fiyatların biraz daha artmasını arzu ediyor. Tüketiciler ise farklı aroması ve tadıyla ilgi gören taze fıstığı kilogramı 20 liradan satın alabiliyor.