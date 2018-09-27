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verimiyle üreticiyi, fiyatıyla tüketiciyi sevindirdi!

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 27.09.2018 13:26 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 13:50
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verimiyle üreticiyi, fiyatıyla tüketiciyi sevindirdi!
Antep fıstığı verimiyle üreticiyi, fiyatıyla tüketiciyi sevindirdi!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde halk arasında "yeşil altın" olarak nitelendirilen , bu yıl verimiyle üreticinin, fiyatıyla da tüketicinin yüzünü güldürdü.

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verimiyle üreticiyi, fiyatıyla tüketiciyi sevindirdi!
Antep fıstığı verimiyle üreticiyi, fiyatıyla tüketiciyi sevindirdi!

Yüksek getirisi dolayısıyla son dönemlerde üreticinin rağbet gösterdiği fıstık, başta ve Şanlıurfaolmak üzere Türkiye'deki birçok ilde yetiştiriliyor.

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verimiyle üreticiyi, fiyatıyla tüketiciyi sevindirdi!
Antep fıstığı verimiyle üreticiyi, fiyatıyla tüketiciyi sevindirdi!

Baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan ve geçen yıl fiyat artışlarıyla gündemde olan nda, ilkbaharda etkili olan yağışlar sayesinde bu sezon verim artışı yaşandı.

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verimiyle üreticiyi, fiyatıyla tüketiciyi sevindirdi!
Antep fıstığı verimiyle üreticiyi, fiyatıyla tüketiciyi sevindirdi!

Türkiye'nin önemli fıstık üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da hasadın sonuna gelen ve rekolte sayesinde mutlu bir sezon geçiren fıstık üreticileri, fiyatların biraz daha artmasını arzu ediyor.

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verimiyle üreticiyi, fiyatıyla tüketiciyi sevindirdi!
Antep fıstığı verimiyle üreticiyi, fiyatıyla tüketiciyi sevindirdi!

Tüketiciler ise farklı aroması ve tadıyla ilgi gören taze fıstığı kilogramı 20 liradan satın alabiliyor.

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verimiyle üreticiyi, fiyatıyla tüketiciyi sevindirdi!
Antep fıstığı verimiyle üreticiyi, fiyatıyla tüketiciyi sevindirdi!
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verimiyle üreticiyi, fiyatıyla tüketiciyi sevindirdi!
Antep fıstığı verimiyle üreticiyi, fiyatıyla tüketiciyi sevindirdi!
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