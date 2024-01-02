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Haberler Fotohaber Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK son enflasyon ile memur ve emekli zammı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:50

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK son enflasyon ile memur ve emekli zammı belli oluyor!

Aralık Enflasyon oranı açıklanıyor! Memur ve emeklinin beklediği gün geldi. 2024 Ocak zammı oranını belirleyecek 6 aylık veride geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak TEFE-TÜFE rakamlarıyla ortaya çıkacak enflasyon farkı maaşlardaki artışı belirleyecek. Son enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları arama motorlarına yöneltiliyor. İşte, 2023 Aralık ayı enflasyon oranı beklentisi!

Aralık ayı enflasyon oranı ile emekli memur zammı netleşiyor! TÜİK son enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu yanıtlandı. TÜİK'in açıklayacağı TEFE-TÜFE verisi ile 6 aylık enflasyon oranları ardından ortaya çıkacak emekli ve memur zammı Merkez Bankası beklenti anketlerine göre değerlendiriliyor. Enflasyon beklentisi sonrası veri netleşiyor. Peki, son enflasyon saat kaçta açıklanacak, bugün mü yarın mı? İşte 2023 Aralık ayı enflasyon oranında son durum!

Aralık ayı enflasyon oranı ile emekli memur zammı netleşiyor! TÜİK son enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA SON 1 VERİ!

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar son adımda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentisi de belli oldu.

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Aralık ayı enflasyon oranı ile emekli memur zammı netleşiyor! TÜİK son enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamlarının 6 ay birikmesiyle ortaya çıkan zam oranı için son veri bekleniyor. Kasım enflasyonuyla birlikte 5 veri tamamlanırken maaş tabloları da güncellendi.

Son olarak kasım ayı enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.

Aralık ayı enflasyon oranı ile emekli memur zammı netleşiyor! TÜİK son enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

2023 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranları her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanıyor. Buna göre Aralık enflasyonunun da 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK resmi internet sitesinden yayımlanması bekleniyor.

Aralık ayı enflasyon oranı ile emekli memur zammı netleşiyor! TÜİK son enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

TCMB BEKLENTİSİ YÜZDE 65!

Merkez Bankası Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 65!

TCMB tarafından açıklanan son enflasyon raporuna göre 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 37,76.

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