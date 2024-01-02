Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
11:50
Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK son enflasyon ile memur ve emekli zammı belli oluyor!
Aralık Enflasyon oranı açıklanıyor! Memur ve emeklinin beklediği gün geldi. 2024 Ocak zammı oranını belirleyecek 6 aylık veride geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak TEFE-TÜFE rakamlarıyla ortaya çıkacak enflasyon farkı maaşlardaki artışı belirleyecek. Son enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları arama motorlarına yöneltiliyor. İşte, 2023 Aralık ayı enflasyon oranı beklentisi!