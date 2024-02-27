Artemis Halı halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, ARTMS kaç lot verir? Artemis Halı halka arz borsa işlem tarihi!

Artemis Halı halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu taleplerin son gününde gündemde. ARTMS koduyla halka açılan şirketin borsa işlem tarihi bekleniyor. 20 milyon lot dağıtan Artemis kaç lot verir şirkete dair en çok araştırılan konu olarak dikkat çekiyor. Peki; Artemis Halı halka arz ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var?