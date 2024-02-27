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Haberler Fotohaber Artemis Halı halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, ARTMS kaç lot verir? Artemis Halı halka arz borsa işlem tarihi!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 23:35 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 23:41

Artemis Halı halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, ARTMS kaç lot verir? Artemis Halı halka arz borsa işlem tarihi!

Artemis Halı halka arz sonuçları son talep toplama günü ile birlikte araştırılanlar arasında yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre takip edilen şirketin halka açıklık detayları takip ediliyor. Şirketin hisse fiyatı, borsa kodu, dağıtım şekli ve lot payına göre yatırımcıların ilgisi devam ediyor. ARTMS borsa işlem tarihi için geri sayım başladı. Peki; 2024 Artemis kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu, Artemis Halı halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İşte, tüm bilgiler...

Artemis Halı halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, ARTMS kaç lot verir? Artemis Halı halka arz borsa işlem tarihi!

Artemis Halı halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu taleplerin son gününde gündemde. ARTMS koduyla halka açılan şirketin borsa işlem tarihi bekleniyor. 20 milyon lot dağıtan Artemis kaç lot verir şirkete dair en çok araştırılan konu olarak dikkat çekiyor. Peki; Artemis Halı halka arz ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var?

Artemis Halı halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, ARTMS kaç lot verir? Artemis Halı halka arz borsa işlem tarihi!

ARTEMİS HALI HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SON GÜN!

Artemis Halı A.Ş. halka arzında 2 gün boyunca talep toplanıyor. 27 Şubat itibarıyla alınmaya başlanan talepler 28 Şubat itibarıyla son bulacak.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket ARTMS borsa kodu ile işlem görecek.

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Artemis Halı halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, ARTMS kaç lot verir? Artemis Halı halka arz borsa işlem tarihi!

ARTEMİS HALI HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz tarihi: 27-28 Şubat 2024

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 20.000.000

Hisse Fiyatı: 25,35 TL

Bist Kodu: ARTMS

Halka Arz Büyüklüğü: 507 Milyon TL

Artemis Halı halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, ARTMS kaç lot verir? Artemis Halı halka arz borsa işlem tarihi!

Yıldız Pazar'da işlem görecek Artemis Halı halka arz yüzde 28.57 halka açıklık oranı ile dikkat çekiyor. Şirketin aracı kurumu ise İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak.

Artemis Halı halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, ARTMS kaç lot verir? Artemis Halı halka arz borsa işlem tarihi!

ARTEMİS HALI KAÇ LOT VERİR?

Şirketin halka arzda katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;

2.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (253 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (202 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (177 TL)

3 Milyon katılım ~ 6 Lot (152 TL)

3.7 Milyon katılım ~ 6 Lot (152 TL)

4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (126 TL)

4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (126 TL)

4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (101 TL)

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