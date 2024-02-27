Giriş Tarihi: 27.02.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
23:41
Artemis Halı halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, ARTMS kaç lot verir? Artemis Halı halka arz borsa işlem tarihi!
Artemis Halı halka arz sonuçları son talep toplama günü ile birlikte araştırılanlar arasında yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre takip edilen şirketin halka açıklık detayları takip ediliyor. Şirketin hisse fiyatı, borsa kodu, dağıtım şekli ve lot payına göre yatırımcıların ilgisi devam ediyor. ARTMS borsa işlem tarihi için geri sayım başladı. Peki; 2024 Artemis kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu, Artemis Halı halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İşte, tüm bilgiler...