ASELSAN’ın yeni ihracat hedefi NATO ve Doğu Avrupa!

"İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE SAYISI 86 OLDU"

Akyol, 2023'te 601 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladıklarını kaydederek, bunun, ASELSAN'ın bugüne kadar ulaştığı en yüksek rakam olduğunu bildirdi.

Dört yeni ülkeye ihracat yapma imkanı yakaladıklarını aktaran Akyol, "Böylece kurulduğumuz günden bu yana ihracat yaptığımız ülke sayısı 86 oldu." bilgisini paylaştı.

Akyol, 2024 stratejilerini alanında en iddialı ürün yapmak, dünyada kendi segmentinde en azından ilk 3'te olmak, ihracat odaklı büyüyen ve yeni konseptler yaparak dünyada fark yaratan bir anlayışı uygulamak olarak belirlediklerini kaydetti.

Türkiye'ye konulan ambargo nedeniyle verilmeyen kameralara karşı ASELFLIR 500 kamerasını yaptıklarına, bunun dünyadaki bütün muadillerinden daha iyi bir kamera olduğuna işaret eden Akyol, "İhracat odaklı büyümeye, geliştirmeye devam ediyoruz. 2024 yılında dünyanın her yerinde bayrak göstermeye devam edeceğiz. 2024, hem savunma sanayi sektörü hem de ASELSAN için başarılarla dolu bir yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.