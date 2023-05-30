Asgari ücret 2023 ara zam son durum: Bakan Bilgin’den flaş rakam açıklaması! Yeni net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi öncesi ATV-A Haber ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Yayında asgari ücret zammı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"En düşük emekli maaşını 7.500 liraya çıkardık bu rakamın daha artırmanın çalışmaları yapılıyor. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bin TL yükseltme sözünü verdik, bunun da sözünü gerçekleştireceğiz. EYT'lilerin tüm haklarını da verdik. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar.

Temmuz'da asgari ücret için hesaplamalar sürüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi."