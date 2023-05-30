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Haberler Fotohaber Asgari ücret 2023 ara zam son durum: Bakan Bilgin’den flaş rakam açıklaması! Yeni net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 07:55

Asgari ücret 2023 ara zam son durum: Bakan Bilgin’den flaş rakam açıklaması! Yeni net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Yeni zam oranı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin hemen ardından Tespit Komisyonu'nun haziran ayında toplanması için talimat verdi. Geri sayım devam ederken net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Yılın ikinci yarısında hesaplarda görülecek asgari tutar Temmuz maaş zammı ile yeni rekorunu kıracak. Bakan Vedat Bilgin'in rakam açıklaması sonrası yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki, asgari ücret 2023 ara zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, detaylar…

Asgari ücret 2023 ara zam son durum: Bakan Bilgin’den flaş rakam açıklaması! Yeni net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücrete zam son dakika haberleri işveren ve işçiler tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret 2023 ara zam oranı Ağustos-Temmuz dönemi için değerlendirilmeye başladı. Ocak zammı sonrası net 8 bin 506 TL olarak ödenmeye başlayan işçinin asgari maaşı, Temmuz zammı ile yeni rekorunu kırmaya hazırlanıyor. 6 aylık enflasyon verisi göz önünde bulundurularak hesaplanacak olan zam oranı hesapları son dakika başladı. Dolar bazında düşünülen rakamı paylaşan Bakan Vedat Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları kritik önem arz ediyor. Peki, net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Asgari ücret ara zammı son durum…

Asgari ücret 2023 ara zam son durum: Bakan Bilgin’den flaş rakam açıklaması! Yeni net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İÇİN GÖZLER YENİ KABİNE'DE!

14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimlerinde salt çoğunluğun sağlanamadığı Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2. Turu 28 Mayıs Pazar günü yapıldı.

YSK tarafından açıklanan sonuçlara göre, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası gözler yeni Kabine'ye çevrildi.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin sonuçların birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Yeni Kabine'nin ise 2 Haziran Cuma gününe kadar belirleneceği öngörülüyor.

Yeni Kabine'nin belli olmasının ardından başta asgari ücrete ara zam, emekli ve memur maaşı zammı olmak üzere birçok düzenleme için çalışmalar başlayacak.

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Asgari ücret 2023 ara zam son durum: Bakan Bilgin’den flaş rakam açıklaması! Yeni net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

6 aylık enflasyon rakamlarının önem arz edeceği yeni asgari ücret için 500 dolar kritik eşik olarak belirlenecek. Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısıyla toplanacak. Haziran ayı içerisinde 3 veya 4 toplantı yapılacak ve ardından taraflar bir rakam üzerinde uzlaşma sağlayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında uzlaşma sağlanan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Asgari ücret 2023 ara zam son durum: Bakan Bilgin’den flaş rakam açıklaması! Yeni net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi öncesi ATV-A Haber ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Yayında asgari ücret zammı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"En düşük emekli maaşını 7.500 liraya çıkardık bu rakamın daha artırmanın çalışmaları yapılıyor. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bin TL yükseltme sözünü verdik, bunun da sözünü gerçekleştireceğiz. EYT'lilerin tüm haklarını da verdik. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar.

Temmuz'da asgari ücret için hesaplamalar sürüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi."

Asgari ücret 2023 ara zam son durum: Bakan Bilgin’den flaş rakam açıklaması! Yeni net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı için refah payı müjdesini vermişti.

Toplumun her kesiminin alım gücünün artırılacağının altını çizen Erdoğan, hem enflasyon farkı hem de refah payı ile maaşların artacağını ifade etmişti.

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