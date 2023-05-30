Asgari ücret 2023 ara zam son durum: Bakan Bilgin’den flaş rakam açıklaması! Yeni net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Yeni zam oranı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin hemen ardından Tespit Komisyonu'nun haziran ayında toplanması için talimat verdi. Geri sayım devam ederken net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Yılın ikinci yarısında hesaplarda görülecek asgari tutar Temmuz maaş zammı ile yeni rekorunu kıracak. Bakan Vedat Bilgin'in rakam açıklaması sonrası yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki, asgari ücret 2023 ara zam var mı, yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, detaylar…