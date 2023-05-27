Giriş Tarihi: 27.05.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 07:55

Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri: Bakan Vedat Bilgin’den rakam! Yeni net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri ile takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde düşünülen rakam üzerine açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları oldukça kritik seyrediyor. Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Temmuz maaş zammı üzerinde etkili olan enflasyonun bir kez daha asgarinin üzerinde etkili olması beklenenler arasında. Yeni asgari ücret zammı ne zaman olacak merakla bekleniyor. Peki, asgari ücret 2023 ara zam var mı? İşte, detaylar…