Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri: Bakan Vedat Bilgin’den rakam! Yeni net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 07:55

Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri: Bakan Vedat Bilgin’den rakam! Yeni net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri ile takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde düşünülen rakam üzerine açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları oldukça kritik seyrediyor. Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Temmuz maaş zammı üzerinde etkili olan enflasyonun bir kez daha asgarinin üzerinde etkili olması beklenenler arasında. Yeni asgari ücret zammı ne zaman olacak merakla bekleniyor. Peki, asgari ücret 2023 ara zam var mı? İşte, detaylar…

Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri: Bakan Vedat Bilgin’den rakam! Yeni net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücrete zam son dakika haberleri: Ocak ayı itibarıyla net 8 bin 506 TL olarak ödenmeye başlayan maaşların yanı sıra işveren için de işçi başında destek ödemeleri başlamıştı. Dolar bazında 455 doların üzerine çıkan asgari ücret 2023 ara zam oranı ile değerlendirilmeye başladı. Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olacak 6 aylık veri birçok kalemi etkileyecek veriler arasında yer alıyor. Peki, net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte asgari ücret ara zammı son durum…

Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri: Bakan Vedat Bilgin’den rakam! Yeni net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi ATV- A Haber ortak yayınında gündemdeki konuları değerlendirdi. Yayında asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"En düşük emekli maaşını 7.500 liraya çıkardık bu rakamın daha artırmanın çalışmaları yapılıyor. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bin TL yükseltme sözünü verdik, bunun da sözünü gerçekleştireceğiz. EYT'lilerin tüm haklarını da verdik. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar. Temmuz'da asgari ücret için hesaplamalar sürüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri: Bakan Vedat Bilgin’den rakam! Yeni net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

OCAKTA NET ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL OLDU!

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan işveren de unutulmadı. İşçi başına destek ödemeleri de yeni zam oranı ile birlikte ödenmeye başladı.

Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri: Bakan Vedat Bilgin’den rakam! Yeni net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri: Bakan Vedat Bilgin’den rakam! Yeni net ve brüt asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

SON DAKİKA