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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: İkinci toplantı için geri sayım! Net ve brüt yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.12.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 14:24

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: İkinci toplantı için geri sayım! Net ve brüt yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2024 Ocak zammı için geri sayım başladı. İlk toplantısı gerçekleşen yeni rakam için TİSK ve TÜRK-İŞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı liderliğinde bir araya geliyor. Temmuzda net 11.402 TL olan işçi maaşının işverene maliyeti de en önemli noktalar arasında. Asgari ücret zammı son dakika haberleri takip ediliyor. Öte yandan tespit komisyonunun 2. Toplantı tarihi de belli oldu. İlk tahminler masada. Rakamların üzerinde enflasyonun etkili olması bekleniyor. Peki; net ve brüt asgari ücret 2024 ne kadar, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: İkinci toplantı için geri sayım! Net ve brüt yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücrette son durum işçi ve işverenin gündeminde. Aralık ayında belli olması beklenen yeni rakam için heyecan dorukta. Çalışanın enflasyona ezdirilmeyeceği mesajını her fırsatta hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekli talimatları verdi ve görüşmeler başladı. Gözler Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamalarında. Peki; asgari ücret 2024 ne kadar olacak, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: İkinci toplantı için geri sayım! Net ve brüt yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

İŞÇİ VE İŞVEREN DİKKAT! ASGARİ ÜCRETTE NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Enflasyon oranlarının da etkili olacağı yeni asgari ücret üzerinde bu yıl tek zam yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılmıştı. Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte 11 bin 402 TL'ye ulaşan maaşlarda işvereni korumaya yönelik çalışmalar da yürütülmüştü. Yeni zam oranı için ilk toplantı gerçekleşti.

İşte, toplantı sonrası ilk açıklamalar:

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ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: İkinci toplantı için geri sayım! Net ve brüt yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk toplantı sonrası şunları aktardı:

"Yeni asgari ücretin istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Şartlar ne olursa olsun kayıt dışı istihdam ve işsizlik ile mücadeleye devam edeceğiz. Toplantıların adil bir değerlendirme anlayışı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Ekonomideki genel toparlanmanın etkisi ile önümüzdeki yıl istihdam artışı bekliyoruz.

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: İkinci toplantı için geri sayım! Net ve brüt yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ücretler genel düzeyini göz önüne alıyor. Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın gayreti içerisinde olduk. 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde artış gerçekleştirildi. Hem çalışanlarımızın hem işverenlerimizin yanında olma hassasiyetiyle hareket edeceğiz. Üçlü diyalog mekanizmasını başarıyla yürüteceğimize yürekten inanıyorum."

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: İkinci toplantı için geri sayım! Net ve brüt yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

İKİNCİ ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere kararlaştırılacak yeni asgari ücret için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısında.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yaptı. İkincisi ise 18 Aralık günü gerçekleşecek.

Bakan Vedat Işıkhan, TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un aralarında bulunduğu komisyon üyeleri yeniden bir araya gelecek.

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