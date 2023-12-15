Giriş Tarihi: 15.12.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 14:24

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: İkinci toplantı için geri sayım! Net ve brüt yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2024 Ocak zammı için geri sayım başladı. İlk toplantısı gerçekleşen yeni rakam için TİSK ve TÜRK-İŞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı liderliğinde bir araya geliyor. Temmuzda net 11.402 TL olan işçi maaşının işverene maliyeti de en önemli noktalar arasında. Asgari ücret zammı son dakika haberleri takip ediliyor. Öte yandan tespit komisyonunun 2. Toplantı tarihi de belli oldu. İlk tahminler masada. Rakamların üzerinde enflasyonun etkili olması bekleniyor. Peki; net ve brüt asgari ücret 2024 ne kadar, kaç TL, ne zaman açıklanacak?