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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM: Maaş hesaplamaları başladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ara zam ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 16.05.2023 20:04 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 06:46

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM: Maaş hesaplamaları başladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ara zam ne zaman gelecek?

Asgari ücret zammı 2023 temmuz son dakika haberleri takip ediliyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından temmuzda yeniden değerlendirileceği açıklanan işçinin asgari maaş tutarında enflasyon rakamlarının etkili olması bekleniyor. İşçi ve işveren için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Temmuzda net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl da ek zam alan asgari için geri sayım başladı. Asgari ücrete ara zam ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, asgari ücret zammı son durum…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM: Maaş hesaplamaları başladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ara zam ne zaman gelecek?

Yeni asgari ücret 2023 ara zam haberleri ile takip ediliyor. Alacağı zamla birlikte birçok kalemi etkilemesi beklenen maaş oranında ilk tahminler masada yerini alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başladı. Asgari ücret zammı 2023 temmuz son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Ocak zammı ile birlikte net 8 bin 506 TL olan asgari ücret ne kadar olacak merak konusu. Peki, asgari ücrete zam ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM: Maaş hesaplamaları başladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ara zam ne zaman gelecek?

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA: ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM: Maaş hesaplamaları başladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ara zam ne zaman gelecek?

"EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.

"500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM: Maaş hesaplamaları başladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ara zam ne zaman gelecek?

OCAKTA ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM: Maaş hesaplamaları başladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ara zam ne zaman gelecek?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de Satır Arası programına konuk oldu. Katıldığı programda asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Enflasyon yüzde 80'in üzerinde çıktığı zaman üretici fiyatlarındaki artış yüzde 150'nin üzerindeydi. Şimdi aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Enflasyon düşüyor ama piyasadaki fiyatlar halen yüksek. Biz sosyal devlet sorumluluğumuzda ücretleri koruyacak politikalar izleyeceğiz. Temmuzda yeniden bunu değerlendirerek emekçileri koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, asgari ücretin üzerindeki ücretleri de artırmış oluyoruz."

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