ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM: Maaş hesaplamaları başladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ara zam ne zaman gelecek?

Asgari ücret zammı 2023 temmuz son dakika haberleri takip ediliyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından temmuzda yeniden değerlendirileceği açıklanan işçinin asgari maaş tutarında enflasyon rakamlarının etkili olması bekleniyor. İşçi ve işveren için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Temmuzda net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl da ek zam alan asgari için geri sayım başladı. Asgari ücrete ara zam ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, asgari ücret zammı son durum…