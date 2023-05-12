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Haberler Fotohaber Asgari ücret zammı 2023 temmuz son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin’den kritik açıklama! Net ve brüt Asgari ücret ne kadar olacak, zam ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 08:18

Asgari ücret zammı 2023 temmuz son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin’den kritik açıklama! Net ve brüt Asgari ücret ne kadar olacak, zam ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı 2023 temmuz son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından temmuz zammı ile yeniden değerlendirileceği açıklanan asgari maaşta hesaplar yapılmaya başladı. Enflasyon oranlarının etkili olacağı ücrete dair Bakan Bilgin'den flaş bir açıklama geldi. İşçi ve işveren net ve brüt temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Rakamlar gündemdeki yerini aldı. Asgari ücrete ara zam oranı araştırılıyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, hangi ayda alınacak? İşte, tüm merak edilenler…

Asgari ücret zammı 2023 temmuz son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin’den kritik açıklama! Net ve brüt Asgari ücret ne kadar olacak, zam ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2023 zam oranı son dakika gündemdeki yerini aldı. Ekonomide birçok kalemi etkileyen maaşın belirlenmesi için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin işçi ve işverenin beklediği açıklamaları paylaştı. Asgari ücret zammı 2023 temmuz ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Ocak zammında net 8 bin 506 TL olan asgari ücret ne kadar olacak merak konusu. Peki, asgari ücrete ara zam ne zaman açıklanacak? İşte, son durum gelişmeleri…

Asgari ücret zammı 2023 temmuz son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin’den kritik açıklama! Net ve brüt Asgari ücret ne kadar olacak, zam ne zaman açıklanacak?

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA: ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

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Asgari ücret zammı 2023 temmuz son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin’den kritik açıklama! Net ve brüt Asgari ücret ne kadar olacak, zam ne zaman açıklanacak?

"EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.

"500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."

Asgari ücret zammı 2023 temmuz son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin’den kritik açıklama! Net ve brüt Asgari ücret ne kadar olacak, zam ne zaman açıklanacak?

OCAKTA ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

Asgari ücret zammı 2023 temmuz son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin’den kritik açıklama! Net ve brüt Asgari ücret ne kadar olacak, zam ne zaman açıklanacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de Satır Arası programına konuk oldu. Katıldığı programda asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Enflasyon yüzde 80'in üzerinde çıktığı zaman üretici fiyatlarındaki artış yüzde 150'nin üzerindeydi. Şimdi aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Enflasyon düşüyor ama piyasadaki fiyatlar halen yüksek. Biz sosyal devlet sorumluluğumuzda ücretleri koruyacak politikalar izleyeceğiz. Temmuzda yeniden bunu değerlendirerek emekçileri koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, asgari ücretin üzerindeki ücretleri de artırmış oluyoruz."

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