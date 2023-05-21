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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Bakan Bilgin'den net rakam! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2023 17:14 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 17:14

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Bakan Bilgin'den net rakam! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret son dakika haberleri: İşçinin alacağı asgari maaşta yeniden değerlendirme temmuz zammı ile birlikte yapılacak. Enflasyonun da etkili olacağı zam oranında ilk rakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Asgari ücret zammı 2023 temmuz son durum gelişmeleri ile takip ediliyor. Ocakta net 8 bin 500 TL rakamını ortaya çıkaran maaş zammı 455 dolar üzerinde; Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde ulaştı. Net ve brüt asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne zaman açıklanacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. Son iki aya yaklaşılırken araştırmalar hız kazandı. Peki, yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, yanıtlar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Bakan Bilgin’den net rakam! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ara zammı son dakika verileri ile takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde tespit komisyonu tarafından belirlenecek işçinin maaşında Bakan Bilgin'den flaş bir açıklama geldi. 500 dolar civarında olacağı açıklanan asgari ücret zammı ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL soruları yanıt arıyor. Konuya dair Başkan Erdoğan'ın açıklamaları da araştırılıyor. Asgari ücrete ara zam ne zaman gelecek merak konusu. İşçi ve işveren ilk tahminlere ve zam oranının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, temmuzda yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte, son gelişmeler…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Bakan Bilgin’den net rakam! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA: ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Bakan Bilgin’den net rakam! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Bakan Bilgin’den net rakam! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

"EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Bakan Bilgin’den net rakam! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

"500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."

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