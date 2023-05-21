ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Bakan Bilgin’den net rakam! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret son dakika haberleri: İşçinin alacağı asgari maaşta yeniden değerlendirme temmuz zammı ile birlikte yapılacak. Enflasyonun da etkili olacağı zam oranında ilk rakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Asgari ücret zammı 2023 temmuz son durum gelişmeleri ile takip ediliyor. Ocakta net 8 bin 500 TL rakamını ortaya çıkaran maaş zammı 455 dolar üzerinde; Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde ulaştı. Net ve brüt asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne zaman açıklanacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. Son iki aya yaklaşılırken araştırmalar hız kazandı. Peki, yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, yanıtlar…