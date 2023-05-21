ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Bakan Bilgin’den net rakam! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ara zammı son dakika verileri ile takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde tespit komisyonu tarafından belirlenecek işçinin maaşında Bakan Bilgin'den flaş bir açıklama geldi. 500 dolar civarında olacağı açıklanan asgari ücret zammı ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL soruları yanıt arıyor. Konuya dair Başkan Erdoğan'ın açıklamaları da araştırılıyor. Asgari ücrete ara zam ne zaman gelecek merak konusu. İşçi ve işveren ilk tahminlere ve zam oranının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, temmuzda yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte, son gelişmeler…