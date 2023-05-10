Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:41

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI GELİYOR! Bakan Bilgin'den kritik açıklama geldi: 2023 Asgari ücret Temmuz ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler Temmuz'da. Geçtiğimiz Ocak'ta 8 bin 506 TL olan asgariye yeni bir düzenleme geleceği yapılan açıklamalar doğrultusunda netleşti. Hal böyleyken ise "2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Vedat Bilgin, katıldığı bir canlı yayında 7 milyon çalışanı ve kamuoyunu yakından ilgilendiren asgari ücret ara zammına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Peki, Temmuz zammı ne olacak? 2023 Temmuz'da asgari ücrete ara zam ne kadar, kaç TL olacak? İşte o açıklamanın detayları…