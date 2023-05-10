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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI GELİYOR! Bakan Bilgin'den kritik açıklama geldi: 2023 Asgari ücret Temmuz ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:41

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI GELİYOR! Bakan Bilgin'den kritik açıklama geldi: 2023 Asgari ücret Temmuz ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler Temmuz'da. Geçtiğimiz Ocak'ta 8 bin 506 TL olan asgariye yeni bir düzenleme geleceği yapılan açıklamalar doğrultusunda netleşti. Hal böyleyken ise "2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Vedat Bilgin, katıldığı bir canlı yayında 7 milyon çalışanı ve kamuoyunu yakından ilgilendiren asgari ücret ara zammına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Peki, Temmuz zammı ne olacak? 2023 Temmuz'da asgari ücrete ara zam ne kadar, kaç TL olacak? İşte o açıklamanın detayları…

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI GELİYOR! Bakan Bilgin’den kritik açıklama geldi: 2023 Asgari ücret Temmuz ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zam oranı merakla bekleniyor. "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız." Sözleriyle yapılacak zamla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, işçileri sevindiren müjdeyi verdi. Bu kapsamda ise milyonlarca şimdi "2023 asgari ücret Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte asgari ücret zammı hakkında merak edilen tüm bu detaylar.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI GELİYOR! Bakan Bilgin’den kritik açıklama geldi: 2023 Asgari ücret Temmuz ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN KRİTİK AÇIKLAMA GELDİ: 2023 ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin,"Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

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SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI GELİYOR! Bakan Bilgin’den kritik açıklama geldi: 2023 Asgari ücret Temmuz ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI GELİYOR! Bakan Bilgin’den kritik açıklama geldi: 2023 Asgari ücret Temmuz ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?

"TEMMUZDA DA EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI GELİYOR! Bakan Bilgin’den kritik açıklama geldi: 2023 Asgari ücret Temmuz ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?

"500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."

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