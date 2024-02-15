Ay misyonu için tarih belli oldu! Uzay limanı kurulacak: ’Milli Uzay Programı’ adım adım gerçekleşecek...

2026'DA AY'A ERİŞİM SAĞLANACAK

TUA'nın güçlenen kadrosunun diğer hedeflerin hızla yerine getirilmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Ay'a ilk teması gerçekleştirmek, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünyayla rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmak, Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak, uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak buradaki yetkinliği artırmak, Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri seviyeye taşımak, ülkede uzay sanayisi ekosistemini daha da geliştirmek ve bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmak da hedefler arasında yer alıyor.

Ay Araştırma Programı ile geliştirilen ilk uzay aracında bütün süreçlerin 2026'da tamamlanması ve aracın fırlatılması planlanıyor. Programın ilk aşaması olan AYAP-1 kapsamında Ay'ın yörüngeden keşfi ve yüzeyle ilk temasın gerçekleştirilmesi, ikinci aşamada ise AYAP-2 Projesi ile yumuşak iniş yöntemiyle yüzeye bir gezici keşif aracının (rover) indirilmesi amaçlanıyor.

Uzaya bağımsız erişim programı da sürdürülecek. Fırlatma roketleri geliştirmeye yönelik projelere devam edilecek. Böylece 2030'a kadar uluslararası işbirlikleriyle bir uzay limanı kurulması hedefleniyor.

Alçak yörünge uydularına ilişkin milli üretim programı da başlatılacak. Bu alanda kamu, akademi ve özel sektör projeleri desteklenecek.