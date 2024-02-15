Ay misyonu için tarih belli oldu! Uzay limanı kurulacak: ’Milli Uzay Programı’ adım adım gerçekleşecek...

'UZAY FARKINDALIĞI GELİŞTİRİLECEK'
İkinci insanlı uzay seferinden Ay'a gönderilecek araca, Ankara'da kurulacak üsten, uzay limanına kadar ülkeyi üst lige taşıyacak hedeflere hızla ulaşabilmek için TUA kadrosunda alanında uzman isimler görevlendirildi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, TEKNOFEST'in organizatörlerinden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) Müdürü Mehmet Nefes'in de aralarında olduğu "uzay takımı", bir yandan stratejik projelere odaklanırken diğer yandan toplumdaki uzay farkındalığının geliştirilmesinde başrolü oynayacak.
TUA'nın yönetimine bu isimlerin yanı sıra DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Alper Güzel de katıldı.
Uzman kadro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın koordinasyonunda devam eden çalışmalar kapsamında "Milli Uzay Programı"ndaki hedeflerin birer birer uygulamaya alınmasını sağlayacak.
Yapılan atamaların, Türkiye'nin uzay hedeflerine ulaşmasına ve gelecekte 1 trilyon dolara ulaşması beklenen küresel uzay ekonomisinde daha fazla pay sahibi olmasına katkı sağlaması bekleniyor.