Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Nisan 2024 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

Nisan ayı emekli maaş ödeme takvimi sorgulanıyor. Mart ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Bu yıl ödemelerin Ramazan Bayramı sonrasına denk geliyor olması sebebiyle "SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak" sorusu gündeme geldi. İşte Nisan ayı emekli maaşı ödeme günleri...