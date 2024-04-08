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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Nisan 2024 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
17:46
Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Nisan 2024 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?
Emekli maaşını her ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri Ramazan Bayramı öncesi sorgulanıyor. 16 milyon emekliyi kapsayan emekli bayram ikramiyeleri 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Emekli maaşlarının yatırılmasına kısa bir süre kaldı. Fakat bayram sebebiyle ödemelerin öne çekilip çekilmeyeceği gündeme geldi. Zira 2023 yılında aylıklar erken yatırılmıştı. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte gün gün Nisan ayı emekli maaşı ödeme takvimi…