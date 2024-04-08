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Haberler Fotohaber Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Nisan 2024 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 17:46 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 17:46

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Nisan 2024 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

Emekli maaşını her ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri Ramazan Bayramı öncesi sorgulanıyor. 16 milyon emekliyi kapsayan emekli bayram ikramiyeleri 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Emekli maaşlarının yatırılmasına kısa bir süre kaldı. Fakat bayram sebebiyle ödemelerin öne çekilip çekilmeyeceği gündeme geldi. Zira 2023 yılında aylıklar erken yatırılmıştı. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte gün gün Nisan ayı emekli maaşı ödeme takvimi

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Nisan 2024 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

Nisan ayı emekli maaş ödeme takvimi sorgulanıyor. Mart ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Bu yıl ödemelerin Ramazan Bayramı sonrasına denk geliyor olması sebebiyle "SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak" sorusu gündeme geldi. İşte Nisan ayı emekli maaşı ödeme günleri...

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Nisan 2024 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ, BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekli maaşı ödemeleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tahsis numarasının son rakamına göre gerçekleştiriliyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 25-28'sı arasında yatırılıyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek. Emekli maaş ödemelerinin bayramdan sonraya kalıyor olması sebebiyle Nisan ayı emekli maaşı ödeme tarihleri sorgulanıyor.

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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Nisan 2024 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

2023 YILINDA AYLIKLAR ERKEN YATMIŞTI
Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda milyonlarca emekli, bayram ikramiyesiyle beraber maaş ödemelerini de almıştı. Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırılmıştı.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Nisan 2024 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ HESAPLARA GEÇTİ!
Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. 2-5 Nisan tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyeler yatırılacak.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Nisan 2024 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda milyonlarca emekli, bayram ikramiyesiyle beraber maaş ödemelerini de almıştı. Bu sebeple emekliler, Nisan maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor.

Ancak Nisan ayı emekli maaşı ödemelerinin bayramdan önce yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya dair yeni bir gelişme yaşandığında haberimizde yer verilecektir.

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