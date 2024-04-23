Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinde yeni dönem: Çifte vergilendirme kalkıyor!
Giriş Tarihi: 23.04.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 12:02

Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinde yeni dönem: Çifte vergilendirme kalkıyor!

Azerbaycan ile Türkiye arasında gelirde çifte vergilendirme kaldırılacak. Azerbaycan Milli Meclisi konuyla ilgili Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayı onayladı.

Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinde yeni dönem: Çifte vergilendirme kalkıyor!

Azerbaycan Milli Meclisi, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması"nı onayladı.

Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinde yeni dönem: Çifte vergilendirme kalkıyor!

AZERBAYCAN İLE TÜRKİYE ARASINDA GELİRDE ÇİFTE VERGİLENDİRME KALDIRILACAK

Milli Meclis'in Genel Kurul Toplantısında, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" görüşüldü. Oylamaya çıkarılan anlaşma kabul edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinde yeni dönem: Çifte vergilendirme kalkıyor!

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması", 19 Şubat'ta Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in de hazır bulunduğu törende Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov tarafından Ankara'da imzalanmıştı.

SON DAKİKA