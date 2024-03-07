Baba mesleğini seçti! Herkes tepki gösterdi: Binlerce km katetti

"TÜRK KADINI MÜCADELEYİ BIRAKMAMALI"

Adana'da yaşayan 35 yaşındaki kadın şoför, tırcılık yapmaya karar verdiğinde olumsuz tepkilerle de karşılaştığını ama eleştirilere aldırmadığını söyledi.

Meyve ve sebze nakliyatı için yurt içi ve yurt dışında toplam 60 bin kilometre katettiğini belirten Leyla Elaldı, mesleğe başladıktan sonra gelen yorumları şu sözlerle anlattı:

"Bazı arkadaşlarımdan ve meslektaşlarımdan 'sen yapamazsın, tek başına nasıl gideceksin, evinde otur, ne işin var, yemek yap, kocana bak' gibi cümlelerle karşılaştım. Ancak destek veren de birçok kişi oldu çevremde. Sosyal medyadan yaptığım paylaşımlarımla ilham kaynağı oldum ve başkaları da bu işi yapabileceğine inandı. Sınavlarını geçtiklerinde bana da yazıp sevinçlerini paylaşıyorlar. Sosyal medya hesabıma iş arayan insanlar da yazıyor ve benden yardım istedikleri de oluyor. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum."