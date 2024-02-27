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Haberler Fotohaber BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM || Bağkur 7200 günden emeklilik ne zaman çıkacak, yasalaştı mı 2024?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 07:19

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM || Bağkur 7200 günden emeklilik ne zaman çıkacak, yasalaştı mı 2024?

Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısı olacak düzenleme özellikle esnafları yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine rafa kalkmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesine yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur 7200 günden emeklilik ne zaman çıkacak, yasalaştı mı 2024?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM || Bağkur 7200 günden emeklilik ne zaman çıkacak, yasalaştı mı 2024?

Erken emeklilik bekleyen kişilerce Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Esnafa erken emeklilikte ilaç gibi gelecek olan gelişme ile 9 bin prim gün sayısının 7200 güne düşmesi bekleniyor. Bakan Işıkhan konu hakkında çalışmaların devam ettiğine dair açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM || Bağkur 7200 günden emeklilik ne zaman çıkacak, yasalaştı mı 2024?

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK!

Bağ-Kur prim sayısının 7200 güne düşürülmesi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız." ifadelerine yer verdi.

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BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM || Bağkur 7200 günden emeklilik ne zaman çıkacak, yasalaştı mı 2024?

5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM || Bağkur 7200 günden emeklilik ne zaman çıkacak, yasalaştı mı 2024?

BAĞKUR 7200 PRİM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM || Bağkur 7200 günden emeklilik ne zaman çıkacak, yasalaştı mı 2024?
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