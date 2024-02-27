Giriş Tarihi: 27.02.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
07:19
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM || Bağkur 7200 günden emeklilik ne zaman çıkacak, yasalaştı mı 2024?
Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısı olacak düzenleme özellikle esnafları yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine rafa kalkmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesine yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur 7200 günden emeklilik ne zaman çıkacak, yasalaştı mı 2024?