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Haberler Fotohaber BAĞ-KUR 7200 PRİM SON GELİŞMELER | Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, Torba Yasa'da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 10:14

BAĞ-KUR 7200 PRİM SON GELİŞMELER | Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, Torba Yasa'da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

BAĞ-KUR 7200 prim gün sayısı gündemde! . Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine rafa kalkmıştı. Emeklilere erken emeklilik kapısını aralayacak olan düzenleme hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyorken, konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruya, "Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." dedi. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, yasalaştı mı, Meclis'ten geçti mi?

BAĞ-KUR 7200 PRİM SON GELİŞMELER | Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, Torba Yasa’da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

Erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında, ne zaman yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısı olacak düzenleme özellikle esnafları yakından ilgilendiriyor. 9 bin prim gün sayısının 7200 güne düşmesi hakkında çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Işıkhan, ev kadınlarına prim desteği hakkında da konuştu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi, torba Yasa'da var mı, Meclis'ten ne zaman geçecek?

BAĞ-KUR 7200 PRİM SON GELİŞMELER | Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, Torba Yasa’da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

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BAĞ-KUR 7200 PRİM SON GELİŞMELER | Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, Torba Yasa’da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

BAĞ-KUR 7200 prim sayısı yasalaştı mı?

Bağ-Kur prim sayısının 7200 düşürülmesi gündemde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAĞ-KUR 7200 PRİM SON GELİŞMELER | Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, Torba Yasa’da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK! BAĞKUR 7200 PRİM SAYISI YASALAŞTI MI?

Bağ-Kur prim sayısının 7200 düşürülmesi gündemde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi.

BAĞ-KUR 7200 PRİM SON GELİŞMELER | Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, Torba Yasa’da var mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

BAĞKUR 7200 PRİM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

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