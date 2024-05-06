Giriş Tarihi: 06.05.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
15:10
BAĞ-KUR 7200 PRİMİ GELİŞMELERİ | Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000'den düştü mü, 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak?
Bağ-kur'da prim gün sayısı 7200'e düşürülmesini bekliyor. Esnafa erken emeklilik müjdesine dair güncel açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldı. Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi konusuna değindi. Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruya, "Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." dedi. Bağkur 7200 prim gün sayısı gelişmeleri de bu doğrultuda merak edilmeye başlandı. Peki, Bağ-kur prim gün sayısı 7200'e düştü mü, Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000'den düştü mü, 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak?