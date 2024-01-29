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Haberler Fotohaber Bağkur 7200 prim gün sayısı son dakika: Bakan Işıkhan'dan flaş açıklama! Bağkur prim günü düştü mü, ne zaman yasalaşacak?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 08:38

Bağkur 7200 prim gün sayısı son dakika: Bakan Işıkhan'dan flaş açıklama! Bağkur prim günü düştü mü, ne zaman yasalaşacak?

Bağkur 7200 prim gün sayısı son dakika gelişmeleri ile gündemde yer alıyor. Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ile ilgili araştırmalar sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan SSK, Bağ-Kur prim eşitleme düzenlemesi hakkında dikkat çeken mesajlar verdi. Akabinde ise esnafa erken emeklilik şartları araştırılmaya başlandı. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine yönelik düzenleme ile binlerce küçük esnaf, 5 yıl erken emekli olabilecek. Peki, Bağkur prim günü düştü mü, ne zaman yasalaşacak? İşte erken emeklilik düzenlemesi son durum...

Bağkur 7200 prim gün sayısı son dakika: Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama! Bağkur prim günü düştü mü, ne zaman yasalaşacak?

Bağkur prim günü düştü mü, ne zaman yasalaşacak merak ediliyor. Prim sayısı yüzünden emekli olamayan Bağ-Kur'luları kapsayan düzenleme ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkha'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan, ''Çalışmalarımız devam ediyor. Mutlaka yerine getireceğiz.'' dedi. Söz konusu düzenleme ile emekli prim gün sayısı 1800 gün düşürülecek ve böylece küçük esnaf emekliliğe hak kazanacak. 7200 günü tamamlayan kadın 58, erkek ise 60 yaşında emekli olacak. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı şartları neler, esnafa erken emeklilik çıktı mı? İşte Bakan Işıkhan son dakika açıklaması ile 7200 Bağkur prim sayısı gelişmeleri…

Bağkur 7200 prim gün sayısı son dakika: Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama! Bağkur prim günü düştü mü, ne zaman yasalaşacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir TV programında yeni emeklilik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, Türkiye'de EYT düzenlemesi sonrası 16 milyon emekli sayısının olduğunu, 25 milyon civarında aktif sigortalı olduğunu ve 32 milyon istihdamın olduğunu açıkladı.

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Bağkur 7200 prim gün sayısı son dakika: Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama! Bağkur prim günü düştü mü, ne zaman yasalaşacak?

Bakan Işıkhan, SSK, Bağ-Kur prim eşitleme ve ev kadınlarına emeklilik düzenlemesi hakkında dikkat çeken mesajlar verdi.

Buna göre, ev kadınlarına prim desteği gelecek. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur'lular arasındaki 1800 prim günü farkı giderilecek.

Bağkur 7200 prim gün sayısı son dakika: Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama! Bağkur prim günü düştü mü, ne zaman yasalaşacak?

BAĞ-KUR 7200 PRİM DÜZENLEMESİ

Bakan Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

''Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz.

Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız.

Bağkur 7200 prim gün sayısı son dakika: Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama! Bağkur prim günü düştü mü, ne zaman yasalaşacak?

BAĞKUR PRİM SAYISI DÜŞECEK Mİ, KAÇ GÜN OLACAK?

Emeklilere ek zammın netlik kazanmasının ardından Bağ-Kur'lunun gözü erken emeklilik düzenlemesine çevrildi.

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı.

9 bin olan Bağ-Kur prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesiyle birlikte binlerce küçük esnaf emekliliğe hak kazanacak ve 5 yıl önce emekli olabilecek.

Bu kapsamda 7200'ü tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olacak.

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