Bağkur 7200 prim gün sayısı son dakika: Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama! Bağkur prim günü düştü mü, ne zaman yasalaşacak?

Giriş Tarihi: 29.01.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
08:38
Bağkur 7200 prim gün sayısı son dakika gelişmeleri ile gündemde yer alıyor. Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ile ilgili araştırmalar sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan SSK, Bağ-Kur prim eşitleme düzenlemesi hakkında dikkat çeken mesajlar verdi. Akabinde ise esnafa erken emeklilik şartları araştırılmaya başlandı. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine yönelik düzenleme ile binlerce küçük esnaf, 5 yıl erken emekli olabilecek. Peki, Bağkur prim günü düştü mü, ne zaman yasalaşacak? İşte erken emeklilik düzenlemesi son durum...